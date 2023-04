Einbrüche und Diebstähle in Jena - Die Polizeimeldungen aus Jena

Unbekannte verschafften sich in Jena Zutritt zu zwei Mehrfamilienhäusern in Jena (Symbolbild).

Jena. Unbekannte verschafften sich in Jena Zutritt zu zwei Mehrfamilienhäusern. Dies und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Die Polizei ist am Montag über zwei Kellereinbrüche in Jena informiert worden. Laut Polizei hatten Unbekannte sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Wolf-Straße verschafft. Dort haben sie aus einem Keller eine Schlagbohrmaschine sowie ein Fahrrad der Marke "Bulls" gestohlen.

Auch in der Neugasse seien Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter haben die Haustür aufgehebelt und ein E-Bike im Wert von knapp 2500 Euro gestohlen. In beiden Fällen entkamen die Langfinger mitsamt der Beute unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter Telefon: 03641 / 810 zu melden.

Diebe stehlen Fahrräder im Wert von 10.000 Euro

Unbekannte haben am Montagabend zwischen 16.30 und 19 Uhr von einem Innenhof der Erfurter Straße in Jena vier Fahrräder gestohlen. Laut Polizei beläuft sich der Beuteschaden auf mindestens 10.000 Euro. Hinweise zu den Tätern gebe es aktuell nicht. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachten haben, die hochwertige Fahrräder mit sich führten, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden.

Mann flüchtet mit Duftflacon aus Parfümerie

Ein Ladendiebstahl hat sich am Montagmittag in der Goethestraße in Jena ereignet. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein Mann eine Parfümerie und stahl einen Flacon im Wert von knapp 80 Euro. Der Mann war zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und trug einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift "NFL", eine schwarze Winterjacke sowie dunkle Jeans. Er hatte einen grauen Rucksack mit Rollverschluss bei sich und trug ein schwarzes Basecap mit weißer Aufschrift sowie schwarze Schuhe der Marke "Nike". Er hatte einen Oberlippenbart und ein Tattoo auf der rechten Seite des Halses.

Polizei sucht mit Bildern nach Dieben

Zwei Unbekannten haben am 17. Januar, zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr mehrere Parfümflacons aus den Geschäfts- und Verkaufsräumen einer Parfümeriekette in der Goethestraße in Jena gestohlen. Laut Polizei steckten sich die Männer in zwei aufeinanderfolgenden Taten Waren im Gesamtwert von fast 1400 Euro in Beutel.

Nach der ersten Tat haben die Personen die Geschäftsräume nach ungefähr 15 Minuten mit einem Teil der Beute verlassen. Knapp 45 Minuten später seien sie mit gewechselter Oberbekleidung zurückgekehrt, um ihre Tat zu vollenden. Die Polizei hat auf der Suche nach Zeugen Bilder der Männer veröffentlicht.

Detektiv vereitelt Straftat

Ein Detektiv hat am Montagabend einen Diebstahl in einem Elektronikfachmarkt in der Stadtrodaer Straße vereitelt. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Mann drei männliche Personen, die sich auffällig verhielten. Ein Mann habe Ausschau nach dem Verkaufspersonal gehalten. Die anderen haben an Geräten der Auslage manipuliert und an zwei Notebooks die Magnetsicherung entfernt. Durch das Einschreiten des Detektivs sei der Diebstahl verhindert worden. Die drei Männer flüchteten, wie die Polizei mitteilt.