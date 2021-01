Eine Frau gegen die Mehrheit in der Jenaer Südwestvorstadt

Am oberen Magdelstieg zweigt ein Gartenweg zur Wilhelm-Rein-Straße ab, die derzeit aber auch nur ein unbefestigter Weg ist. Die heutigen Privatgärten in dem B-Plan-Gebiet sollen Bauland werden, so der Plan der Stadt.

In der Jenaer „Südwest-Vorstadt“ soll ein fast 100 Jahre alter Bebauungsplan (B-Plan) vollendet werden: Dies betrifft 34 teils bebaute oder als privates Gartenland genutzte Grundstücke oberhalb der Döbereinerstraße. Der Jenaer Stadtrat hatte das Projekt letztes Jahr auf die Aufgabenliste gesetzt. Hinterher gab es in Südwest großen Unmut.

Eine Mehrheit der Eigentümer lehnt es ab, die Grundstücksgrenzen neu festzulegen (wir berichteten). Aber es gibt auch Besitzer, die das wollen und nicht bereit sind, den möglichen Wertverlust durch Einstellen des Verfahrens und der Erschließung zum Bauland hinzunehmen.

Die Bauplätze in der Stadt sind knapp

Eine Eigentümerin meldete sich bei der Redaktion, weil sie der Auffassung ist, dass auch die Bauwilligen eine Stimme bekommen sollten. Ihren Namen möchte die Immobilienmaklerin nicht unbedingt in der Zeitung lesen, aber sie sagte: „Die Bauplätze in der Stadt sind sehr knapp und ich finde es richtig, dass die Stadt Jena die vorhandenen Baureserven mobilisiert.“





Ziel des Umlegungsverfahrens ist es, die Grundstückszuschnitte in dem Gebiet so zu verändern, dass für mehr Menschen als bisher bebaubare Grundstücke entstehen. Dies wollen nach Auffassung der Frau, die im Landkreis wohnt, mehrere Eigentümer. Die bereits bebauten Grundstücke am Magdelstieg und in der Rudolf-Straub-Straße seien auf Grundlage des Bebauungsplanes entstanden und die Grundstücke in den hinteren Reihen können nur mit Hilfe des Umlegungsverfahrens erschossen werden, sagt sie.

Unglücklicher Start für das Verfahren

Das Verfahren hatte nach ihrem Eindruck einen unglücklichen Start. Da habe es Missverständnisse gegeben und dadurch sei eine objektive Einschätzung der Situation für viele nicht möglich gewesen. Das habe auch zu den zahlreichen Petitionsunterschriften geführt. Nach ihrer Ansicht verlief das Umlegungsverfahren durch die mit dem Verfahren beauftragte externe Behörde sehr sachlich. In der Anhörung habe man sich viel Zeit genommen und auch danach ihr gegenüber am Telefon.

Im November hatten 26 von 34 Eigentümern eine Petition an die Stadt geschrieben und einen Stopp des Verfahrens gefordert. Die Kritiker bemängeln, dass der 1926 zu Zeiten der Notstandsgesetze verfasste Bebauungsplan für das Gebiet nicht mehr den heutigen Gegebenheiten entspreche. Kritik gab es auch an der Anhörung, die zu parteiisch gewesen sei.

Umlegungsausschusses soll Beschluss fassen

Den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschuss wird von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) jetzt mitgeteilt: „Das Umlegungsverfahren kommt gut voran. Alle betroffenen Eigentümer konnten ermittelt und im September und Oktober 2020 angehört werden.“ Und zum weiteren Verfahren heißt es in seinem Bericht, dass es demnächst eine zweite Sitzung des Umlegungsausschusses geben wird. Auf dieser sollen die Mitglieder im Ergebnis der Anhörungen über den Umlegungsbeschluss abstimmen. Werde der Beschluss gefasst, folge nach einer öffentlichen Auslegung der Bestandskarte die Erörterung und Verhandlung mit den Eigentümern.

Warum überhaupt ein Umlegungsverfahren?

Knifflig ist die Ausweisung von Bauland immer dann, wenn die Grundstücksgrenzen nicht zum Bebauungsplan passen. So könnte ein ganzes Baugebiet daran scheitern, dass ein einzelner Eigentümer sein Land für eine Erschließungsstraße nicht hergibt. Sein Land wirkt dann wie ein Sperrgrundstück. Also wird umverteilt.

Stadtentwicklungsausschuss-Chef Guntram Wothly (CDU) sagte zuletzt der Redaktion, dass die Sache umgedreht aber auch nicht funktioniere. Wenn die Mehrheit das Verfahren ablehne, könne es nicht auf Wunsch eines einzelnen durchgesetzt werden.