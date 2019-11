Jena. In Jena sind Gemeinschaftsschulen sehr in Mode. Könnte eine Gemeinschaftsstraße an der Camsdorfer Brücke auch das Problem der Radwege-Querung lösen?

Eine Gemeinschaftsstraße am Jenaer Wunder

Jena sucht den besten Radweg an der Camsdorfer Brücke. Heute geht es um die Variante „Gemeinschaftsstraße“. Das meint eine Verkehrsfläche, die alle Verkehrsteilnehmer gleichrangig nutzen können.

Unser Leser Tom Gottschlich sagt: „Die Camsdorfer Brücke hat es verdient, dass sie als Jenaer Wunder mehr Achtsamkeit bekommt.“ Statt die Bürgersteige abzusenken (Vorschlag 6), sollten diese auf der Westseite der Brücke komplett verschwinden und alles einheitlich gepflastert werden. Mit der Aufwertung der Landfeste als Naherholungsgebiet und der Bebauung am Steinweg werde dieser Teil Jenas bald viel stärker begangen. Die Nutzungen würden sich noch stärker vermischen. Im nächsten Jahr bestehe die Chance, fußwegseitig gleich die richtigen Platten zu legen.

Um die Gemeinschaftsstraße für sehbehinderte Menschen „sichtbar“ zu machen, könnten Blindenleitplatten installiert werden, sagt Gottschlich. Am besten beziehe man Menschen mit Behinderung von Beginn an in die Planungen ein.

In der Broschüre der Stadt „Fahrradquerung Camsdorfer Ufer“ kommt die Gemeinschaftsstraße bisher nicht vor. Kennen Sie eine weitere Variante, die dort noch nicht besprochen wurde, dann schreiben Sie uns per Brief oder E-Mail: jena@otz.de