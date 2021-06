Eine Jenaer Kreuzung im Brennglas der Aufmerksamkeit

Auch für Radfahrer ist der Kreuzungsbereich am Geleitshaus unübersichtlich. An dieser Stelle hat Henry (8) die Straße überquert und wurde von einem Fahrzeug aus Richtung Arbeitsamt kommend erfasst.

Dass sein Sohn noch lebt, sei unendliches Glück, sagt Norman Schwarz. Henry ist noch immer in der Klinik. Er ist der achtjährige Junge, der am Dienstag, 22. Juni, in der Camsdorfer Straße von einem Auto erfasst wurde. Die Prognosen seien gut, sagt sein Vater. Doch Henry habe Hirnblutungen erlitten, es werde noch einige Wochen dauern, bis er sich vollständig erholt hat.

Der Unfall passierte direkt an der Kreuzung Camsdorfer Ufer/Camsdorfer Straße. Grafik: Andreas Wetzel

Der Unfall fand im Verkehrsversuch statt, gegen den bereits mehr als 1700 Menschen die Petition „Stoppt den Verkehrsversuch in der Camsdorfer Straße“ unterzeichneten. Mit einem Brennglas wird der Fokus deshalb nun auf diesen tragischen Vorfall gesetzt.

Der Fachdienst Mobilität oder Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) haben bisher noch keine offizielle Stellungnahme zum Unfall abgegeben. Hier bezieht man sich auf den noch fehlenden schriftlichen Unfallbericht der Polizei, ohne den man keine konkreten Aussagen treffen könne.

Schwarz: Verkehrsversuch hat „signifikanten Anteil an diesem Unglück“

Die Polizei hatte einen Tag nach dem Unfall auf Anfrage mitgeteilt, dass Henry zwischen „parkenden Autos auf die Straße“ gerannt sei und dort von einem Auto erfasst worden war. Außerdem hieß es, dass Henry „leicht verletzt“ wurde. Erst nach Erscheinen des Berichtes in den Medien und durch mehrere Hinweise von Lesern und Anwohnern der Camsdorfer Straße, teilte die Polizei auf nochmalige Anfrage mit, dass Henry hinter einem am Stoppschild haltenden Auto die Straße überquert hatte.

Autos können in diesem Kreuzungsbereich nicht parken. Außerdem wurde der Polizeibericht korrigiert: Da Henry stationär aufgenommen werden musste, gilt er als schwer verletzt.

Blick Richtung Arbeitsamt: Entlang der weißen Markierungen sollen Kunststoff-Elemente aufgebaut werden, die zur Geschwindigkeitsreduktion beim Abbiegen in die Camsdorfer Straße aus Richtung Arbeitsamt führen sollen. Allerdings ist für Fußgänger ein Überqueren der Straße an dieser Stelle dann nicht mehr möglich. Foto: Jördis Bachmann

„Ich frage mich, wie man diese Verantwortung auf sich nehmen kann, eine so brenzlige und unübersichtliche Verkehrssituation zu erzeugen?!“, schreibt Norman Schwarz nach dem Unfall in einer E-Mail an die Stadt.

Schwarz war selbst Anwohner, heute hat er seine Zahnarztpraxis an der Ecke Camsdorfer Straße/Karl-Liebknecht-Straße. Er ist Teil der Initiative, die den Verkehrsversuch stoppen will. Er wolle verhindern, dass weitere Menschen zu Schaden kommen.

Schwarz bleibt sachlich und gesteht ein: „Dieser Unfall ist sicherlich nicht ausschließlich auf den Verkehrsversuch zurückzuführen. Jedoch hat die absolut unübersichtliche, überfüllte Straße einen nicht wegdiskutierbaren, signifikanten Anteil an diesem Unglück“, schreibt er in der E-Mail an die Stadt.

Am vergangenen Sonntag fand als Reaktion auf den Unfall eine Geschwindigkeitsmessung in der Camsdorfer Straße statt. Dies sehen viele Anwohner bereits als Teilerfolg. Die Geschwindigkeit ist hier auf 20 Stundenkilometer begrenzt, eingehalten werde dies allerdings von wenigen Fahrern, sagt Stephan Hansberg als Anwohner und Mitglied der Initiative gegen den Verkehrsversuch.

Messen konnte die Stadt an dieser Stelle jedoch bisher nicht, erklärt Bürgermeister Christian Gerlitz auf Anfrage. Es bedurfte zunächst der Genehmigung durch die Landespolizei. Der Antrag sei schon vor Wochen gestellt worden, erst kürzlich sei die Genehmigung erfolgt.

„Fahrlässig im Umgang mit der Gesundheit der Bürger“

Eine weitere Nachjustierung soll die Sicherheit der Y-Kreuzung Camsdofer Straße/Camsdorfer Ufer erhöhen, wie Gerlitz außerdem mitteilt. Die Markierungen dafür sind bereits aufgebracht: Wer an der Kreuzung aus Richtung Arbeitsamt kommend in die Camsdorfer Straße fährt, soll die Geschwindigkeit wesentlich drosseln. So sollen Kunststoff-Elemente aufgebaut werden, die teilweise in den Kreuzungsbereich hineinragen und deren Umfahrung ein Abbremsen erforderlich macht.

Nachjustierungen sind jedoch nicht das, was die Anwohner und die Unterzeichner der Petition „Stoppt den Verkehrsversuch“ fordern. „Die Vermeidung eines Staus (..) rechtfertigt in keinem Maße das Risiko, was am Geleitshaus und der Camsdorfer Straße eingegangen wird. Und hier bin ich bereits so weit, dass geprüft wird, die Verantwortungsträger (...) juristisch zur Rechenschaft zu ziehen, da ein derartiges Abweisen sämtlicher Kritik als fahrlässig im Umgang mit der Gesundheit der Bürger eingestuft werden muss“, schreibt Schwarz.

ZUR SACHE:

Der Verkehrsversuch läuft seit August 2020. Ziel ist es, die Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße/Camsdorfer Ufer zu entlasten. Hier hatte sich regelmäßig ein Rückstau gebildet, der unter Umständen bis zum Jenzigweg reichen konnte. Begründet ist dieser Stau durch die Fußgänger-Ampel am Ost-Ende der Camsdorfer Brücke, die von OB Thomas Nitzsche als „verkehrsplanerisch von höchster Bedeutung“ bezeichnet wird.

Linksabbieger, die aus Richtung Jena-Ost von der Karl-Liebknecht-Straße aufs Camsdorfer Ufer Richtung Arbeitsamt einbiegen wollen, blockieren jedoch durch die Ampel bedingt den Verkehrsfluss.

Um die Kreuzung an der „Grünen Tanne“ zu entlasten, gab man die Camsdorfer Straße, die bis dahin nur aus Richtung Arbeitsamt als Einbahnstraße befahrbar war, in beide Richtungen frei.