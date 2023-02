Eine Milliarde Euro im Visier: Jenoptik erzielt Rekord und peilt weitere Steigerung an

Jena. Der Jenaer Technologiekonzern Jenoptik kündigt nach einem erfolgreichen Jahr 2022 weiteres Wachstum an.

Jenoptik will im Jahr 2023 die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz knacken. Der Technologiekonzern veröffentlichte am Dienstag die Prognose, einen Umsatz zwischen 1050 bis 1100 Millionen Euro anzupeilen. Zugleich soll das EBITDA (Gewinn ohne Berücksichtigung von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und sonstigen Finanzierungsaufwendungen) zwischen 200 und 215 Millionen Euro liegen.

Der Vorstand setzt diese Prognose auf dem guten Geschäftsergebnis aus dem Jahr 2022 auf, für das nun die vorläufigen Zahlen vorliegen. Demnach legte der Umsatz um mehr als 30 Prozent auf 980 Millionen Euro zu. Das EBITDA liegt bei 184 Millionen Euro.

Vorstandschef: Bessere Entwicklung als zum Jahresbeginn 2022 prognostiziert

„Jenoptik hat sich im Geschäftsjahr 2022 in einem herausfordernden Umfeld besser entwickelt als zu Jahresbeginn erwartet“, sagt Vorstandschef Stefan Traeger. „Sowohl unser Bestandsgeschäft als auch die Ende 2021 erfolgte Akquisition haben hierzu beigetragen.“ Die im Jahr 2021 erworbenen Unternehmen BG Medical und die SwissOptic-Gruppe entwickelten sich demnach besser als erwartet und trugen rund 160 Millionen Euro zum Umsatz bei.

Blick auf die Jenoptik-Produktion im Gewerbegebiet Göschwitz. Foto: Tino Zippel

Jenoptik zufolge liegt der Auftragsbestand deutlich über dem Vorjahreswert und wird mit 734 Millionen Euro beziffert. Davon ausgehend leitet sich die Prognose ab, die unter dem Vorbehalt steht, dass sich die geopolitischen Risiken nicht weiter verschärfen. Hierzu gehören unter anderem der Ukraine-Konflikt mit den eingeleiteten Sanktionen und möglichen Auswirkungen auf Preisentwicklungen, Energieversorgung und Lieferketten, heißt es von Jenoptik.

Land Thüringen ist größter Einzelaktionär

Der Konzern kündigte am Dienstag an, die finalen und geprüften Zahlen für 2022 sowie den Geschäftsbericht 2022 am 29. März 2023 zu veröffentlichen. Das Land Thüringen ist mit elf Prozent an der Aktiengesellschaft beteiligt.