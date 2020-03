Eine neue Anlaufstelle für Corona-Tests im Saale-Holzland-Kreis

Am Limit arbeiten derzeit die Hausarztpraxen in der Region. Am Montag waren viele Telefonleitungen fast dauerhaft belegt. Auch jenseits von Corona sind die Arztpraxen ausgelastet, doch jetzt treibt viele die Frage um: Bin ich schon infiziert? Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die normale Hausarztpraxis ist dafür jedoch der falsche Anlaufpunkt. Probenentnahmen sind auf Nachfrage beim Landratsamt weiterhin nur in den Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums Kielstein, bei Dr. Rudolf Wolter (Heergraben 8 in Camburg) sowie neu bei der Praxis Jana Henße (Döbritscher Straße 33 in Camburg) möglich. Die Kielstein-Anlaufstellen befinden sich im Seiselitzer Weg 2 in Schkölen sowie am Waldklinikum Eisenberg.

Es sind jeweils eigene Abstrichbereiche für potentielle Corona-Infizierte vorhanden. In den Waldkliniken wurde ein neues Wegesystem eingeführt, um Notfall-Patienten von denen zu trennen, die sich womöglich mit dem neuartigen Virus infiziert haben. Die Waldkliniken haben zudem, um Kapazitäten freizuhalten, ausgewählte Eingriffe und Behandlungen verschoben.

Wer eine Probenentnahmestelle oder seinen Hausarzt aufsuchen muss, sollte dringlichst erst zum Telefon greifen, um die Symptome abzuklären. Die Praxis von Dr. Katja Stengler und Claudia Fahrig in Kahla arbeitet etwa nach einem System, um den Betrieb weiter aufrecht zu erhalten. Wie sie in einem Aushang mitteilen, ist das Praxispersonal in zwei Schichten getrennt, sodass sie sich nicht begegnen und – falls es zu einer Corona-Infektion kommt – ein Team weiterarbeiten kann. Wer ein Rezept benötigt, steckt die Information mit Chipkarte und Wunschapotheke in den Briefkasten der Praxis, in der Apotheke lässt sich alles später abholen beziehungsweise die Apotheke lässt ausliefern. Bei Überweisungswünschen funktioniert es ähnlich: Die Informationen samt Chipkarte in den Praxisbriefkasten werfen, die Zustellung erfolgt später per Post.