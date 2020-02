Walter Bart (rechts) als Schauspieler, der unbedingt auf die Bühne will und es zumindest schon mal bis zum Klavier geschafft mit seinem Gegenpart André Hinderlich als Hausmeister.

Jena. Erstmals zeigt das Theaterhaus ein Kinder auch im Abendprogramm. „Vorstellung, in der hoffentlich nichts passiert“ – am 11. Februar, 19 Uhr.

Eine philosophische Clownerie

Eine ungewöhnliche Vorstellung lockt heute ins Theaterhaus Jena: eine Vorstellung, die für Kinder und Jugendliche gedacht war, soll am Abend für Erwachsene gezeigt werden. Darüber und über manches mehr sprachen wir mit Walter Bart, einem der beiden Hauptdarsteller des Stücks „Vorstellung, in der hoffentlich nichts passiert“.

Theater für Kinder am Abend, geht das?

Ich glaube daran, dass das gut geht. Wir haben gesehen, dass bei den Aufführungen zahlreiche Eltern unter den Kindern saßen. Die waren ebenso begeistert, hatten also auch viel Spaß.

Worauf fußt diese Gewissheit?

Hier wird eine überspitzte Situation aus dem Leben vorgestellt, ins Absurde getrieben, was Kinder und Jugendliche genauso gut nachvollziehen können wie Erwachsene. Ein Schauspieler will auf seine Bühne, doch ein Hausmeister verteidigt sein Terrain und will, dass bloß nichts passiert. Doch aus dem Nichts wird im Laufe der Vorstellung recht viel. Da lösen sich vorheriger, folgender und auch toter Moment ab. Das ist wirklich eine Liebeserklärung ans Theater.

Wird das Stück für heute Abend etwas aufgepeppt?

Das ist nicht nötig. Alles spricht für sich und wird so gezeigt, wie es auch in der Kindervorstellung zu sehen ist.

Vielleicht kann man etwas zur Herkunft des Stücks sagen.

Es stammt von meinem holländischen Landsmann Jetse Batelaan. Er gilt als unkonventioneller Theatermacher, der sowohl für Kinder als auch für Erwachsene schreibt. Absurde Komik, starke Bildsprache und viel Fantasie sind typisch für seine Stücke. Dafür wurde er im Vorjahr auch mit dem Silbernen Löwen bei der Biennale in Venedig gewürdigt.

Was ist sein Erfolgsrezept?

Er sucht und findet rasch den Zugang zum Publikum, indem er viel mit Emotionen arbeitet, sie gewissermaßen heraushaut und damit das Publikum mitnehmen kann. Schon seine Titel sind mitunter sehr ausdrucksstark und regen die Fantasie an. Wir brauchen ja bloß an die heutige „Vorstellung, in der hoffentlich nichts passiert“ zu denken. Das ist eine wahre philosophische Clownerie!

Haben Sie weitere Beispiele dafür?

Ich finde auch sein aktuelles Stück „Ein Stück, dem es scheißegal ist, dass sein Titel vage ist“ interessant. Aber auch Titel seiner Stücke wie „Der Tag, an dem der Papagei selbst etwas zu sagen hatte“ oder „Wenn du nur schnell genug rennst, weiß keiner wo du steckst“ machen echt neugierig.

Schnell das Publikum zu erreichen, ist für Sie als künstlerischer Geschäftsführer Jena eine Voraussetzung, um in Jena Theater zu machen. Gelingt das?

Ich habe das Gefühl, das klappt zunehmend gut. Zum Beispiel waren im Januar alle unser Vorstellungen ausverkauft. Das hat mich doch sehr gefreut. Wir bemühen uns aber auch weiter um Themen, die nahe dran sind an den Jenaern.

Da proben Sie ja derzeit an einem vielversprechenden Stück aus der Jenaer Historie.

Sie meinen unser dokumentarisches Stück „Zur Wartburg“, bei dem wir uns die Jenaer Kultkneipe „Zur Wartburg“ auf die Bühne holen. Das soll dann am 3. April Premiere haben. Dafür haben wir auch das Inventar der früheren Gaststätte als Requisite gesichert.

Was wird dann auf der Bühne zu erwarten sein?

Wir beleuchten die Vergangenheit dieser Kneipe mit all ihren alten Geschichten, mit den heutigen Sehnsüchten danach, dem einstigen Publikum und zeigen, wie sich alles verändert und auch warum. Früher waren es viele Arbeiter, die nach der Schicht dort ihr Bier getrunken haben. Gibt es aber heute noch so viele Arbeiter? Hat sich nicht die ganze Gesellschaft mit ihren sozialen Strukturen verändert?

Fällt es einem holländischen Künstler schwer, solch eine jenaische Eigenheit glaubhaft auf die Bühne zu bringen?

Mit vielen Eigenheiten weiß man natürlich nicht gleich etwas anzufangen. Wir haben uns aber intensiv damit beschäftigt, mit ehemaligen Besuchern der Kneipe genauso geredet wie mit dem früheren Wirt und hatten auch eine interessante Veranstaltung, bei der vom Publikum tolle Geschichten, Sprüche und Witze aus DDR-Zeiten zum Besten gegeben wurden.

Haben Sie sich auch Expertenhilfe geholt?

Ja, wir arbeiten zum Beispiel mit dem Weimarer Schauspieler Thomas Thieme zusammen, der uns beratend zur Seite steht.

„Vorstellung, in der hoffentlich nichts passiert“, heute 19 Uhr, Theaterhaus Jena