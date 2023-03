Eine rollende Schwitzhütte für Jena

Jena. Peter Lorenz und Marcel Minnder vermieten eine etwas andere Sauna. Sie soll mobil, effizient und nachhaltig sein.

Ideen über Ideen: Vom autonomen Hausboot bis zur mobilen Sauna und am Ende wird doch nichts umgesetzt. So ging es Peter Lorenz und Marcel Minnder bei ihren Lagerfeuerabenden. Bis sie sich für ihre neueste Idee doch einmal dazu bewegen konnten, die Holzbretter in die Hand zu nehmen. Deshalb fährt seit November eine mobile Sauna durch Jena.

Bis zu sechs Leute passen in die Sauna, das sei auch bei voller Auslastung noch bequem, sagt Lorenz. Mieter können die Sauna entweder durch ein normales Stromkabel oder mit Starkstrom versorgen, bei letzterem ist die Aufwärmzeit kürzer. Lorenz glaubt, dass sein Projekt die erste elektrisch betriebene mobile Sauna in Jena ist. Einen Vermieter mit ofenbetriebener Sauna auf Rädern gebe es bereits.

Kein gesonderter Führerschein benötigt

Peter Lorenz hat Jenas erste elektrische mobile Heizung auf die Räder gestellt. Sechs Leute sollen bequem Platz finden. Foto: Victoria Kowsky

Lorenz und Minnder hatten sich gegen eine Sauna mit klassischem Ofen entschieden, um Gewicht zu sparen. Die beiden langjährigen Freunde wollten eine möglichst leichte Sauna, deren Innenraum so gut nutzbar sein soll wie möglich. Deshalb ist sie auch nicht in der klassischen Fass-Form, die Saunen häufig haben. Die hätte es nur mit Ofenheizung gegeben und wäre teurer gewesen. Dass der Anhänger leichter ist, hat den Vorteil, dass Mieter keinen gesonderten Führerschein brauchen, eine Fahrerlaubnis der Klasse B reicht aus. Eine Anhängerkupplung ist aber Voraussetzung.

Unter der Woche kostet die mobile Sauna 70 Euro pro Tag, am Wochenende 85 Euro. Für mehrere Tage gibt es günstigere Angebote. Die Preise hätten sie seit Beginn der Vermietung angepasst, sagt Lorenz. Je nach Stromanbieter fallen Betriebskosten unterschiedlich aus. Um möglichst viel Wärme im Inneren zu behalten, ist die Sauna mit Hanfwolle gedämmt.

Aus natürlichen Materialien gebaut

Lorenz ist ein Fan von Saunen – vor allem wegen der gesundheitlichen Vorteile. Ein Besuch in der Sauna könne den Duschgang ersetzen, sagt er, so sei die finnische Erfindung gedacht. Man solle sich deshalb nachher nur kalt abduschen und kein Shampoo verwenden. Der tatsächliche Energiebedarf einer Sauna sei somit gar nicht so groß, man spare schließlich eine warme Dusche ein.

Das gesamte Konstrukt bestehe aus natürlichen Baumaterialien, sagt Lorenz. Weil der Sportwissenschaftler sich mit Bauen wenig auskennt, hat er sich Hilfe aus dem Handwerk dazu geholt. Generell baue er gerne, sagt er. Der 39-Jährige kommt aus der Oberlausitz und wohnt seit 2004 in Jena. Marcel Minnder lebt in Berlin, aber die beiden kennen sich bereits seit über 20 Jahren. Durch dieses gemeinsame Projekt sei ihre Freundschaft enger geworden, sagt Lorenz. Die mobile Sauna soll ein Freizeitprojekt bleiben. Gemeinsam wollen sie die Sauna noch optimieren und eine zweite in Berlin anbieten. Ein autonomes Hausboot will Lorenz aber nicht bauen.