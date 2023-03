„Einen alten Baum verpflanzt man nicht“: Kater Horst bleibt in Stadtroda

Jena/Stadtroda. Kater Horst brachte seiner Ex-Besitzerin einen Shitstorm ein, löste unter Tierfreunden großen Wirbel aus und soll nun nicht nach Österreich.

Kater Ozzy, der am Samstag beim Tierschutzverein Jena/Saale-Holzland abgegeben wurde und laut Tasso-Chip bereits seit 2011 als vermisst galt, löste über das Wochenende hinweg im Eisenberger Tierheim und bei verschiedenen anderen Personen einen wahren Telefon-Terror und eine Welle der Empörung aus.

Das Tierheim Eisenberg hatte über die sozialen Medien nach den Besitzern gesucht, die nicht mehr unter der auf dem Tasso-Chip registrierten Adresse zu finden waren. Es meldete sich Julia Thomas, die mittlerweile in Österreich lebt. Vor zwölf Jahren sei ihr der Kater in Stadtroda entlaufen. Sie sprach von einem „Wunder“ und erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, den Kater nun nach Österreich holen zu wollen.

Ozzy gehörte eigentlich Martin Sprenger

Diese Ankündigung allerdings, die sie auch medial verbreitete, erzeugte nicht das Echo, welches sie erwartet hatte. Sie selbst sprach von einer Empörungswelle im Internet. Denn „Ozzy“ ist in Stadtroda recht beliebt. Ein halber Streuner, der laut Aussage der Eisenberger Tierheimleiterin „mal hier und mal da“ gewesen sei. Die Kritik, die Julia Thomas entgegenbrandete: Ein so altes Tier, das immer Freigang hatte, könne sie nun nicht in eine fremde Umgebung holen. Ozzy gehöre nach Stadtroda.

Der Kater besaß ungewöhnlicherweise einen zweiten Chip, auf dem war der Katzen-Rufname Horst vermerkt – unter dem der Kater wohl in Stadtroda auch gekannt wird. In den vergangenen Jahren hatte sich ein Stadtrodaer um das Tier gekümmert.

Besitzer erreichen über 100 Nachrichten

Letztlich schaltete sich Katzenfreundin Cindy Brünnert ein, die den Tierschutzverein unterstützt. Sie erklärte, dass Julia Thomas gar nicht die gemeldete Erstbesitzerin sei, sondern deren geschiedener Mann Martin Sprenger – er sei auf dem Tasso-Chip als Besitzer registriert, Julia Thomas habe sich lediglich auf das Facebook-Gesuch des Tierheims Eisenberg gemeldet und behauptet, Horst gehöre ihr.

Auf Nachfrage der Redaktion bei Martin Sprenger, der mittlerweile in Rheinland-Pfalz lebt, erklärte dieser, dass er nicht nur der registrierte Besitzer sei, sondern ihm der Kater bei der Scheidung von seiner Ex-Frau Julia Thomas auch gerichtlich zugesprochen wurde. Ihn hätten über das Wochenende etwa 125 Facebook-Nachrichten erreicht.

Eine Entscheidung im Sinne des Tieres

„Alle, die in den vergangenen zwölf Jahren mit Horst zu tun hatten, haben mich angeschrieben“, sagt er. Er hätte sich nie vorstellen können, dass Ozzy noch einmal solch eine Welle auslöse. Er möchte nun im Sinne von Horst entscheiden und den Kater an den Tierschutzverein Jena/Saale-Holzland-Kreis abgeben. Es sei bereits mit dem Tierschutzverein so vereinbart. Cindy Brünnert möchte Horst dann bei jenem Stadtrodaer lassen, bei dem er in den vergangenen Jahren bereits versorgt wurde. Dessen Nachbarin hat zusätzliche Horst-Betreuung angekündigt.

Julia Thomas sei über diese Entscheidung noch nicht informiert worden, sagte am Dienstag ihr Ex-Mann Martin Sprenger. Er sieht jedoch keinen Grund, weshalb Horst als Ozzy nach Österreich ziehen sollte. „Wie heißt es: Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, sagt er.