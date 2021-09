Einen Hirsch zum Kaffee in Hummelshain

Hummelshain. Führungen am Schloss und Cafébetrieb in Hummelshain

Zum Tag des offenen Denkmals am 12. September 2021 können sich die Besucher am Neuen Jagdschloss von den aktuellen Fortschritten der Dach- und Schwammsanierung überzeugen. Um 11 und 14 Uhr führt der Vereinsvorsitzende Rainer Hohberg die Gäste an der Fassade entlang, dabei sei auch ein Blick in den Festsaal möglich. Weitere Einblicke ins Schloss bieten vier digitale Handyführungen. Zugleich öffnet unter dem Motto „Kaffee trinken – Schloss retten“ das Schloss-Café des Fördervereins. Dabei werden an diesem Tag selbst gebackene „Hummelshainer Hirsche“ serviert. Der Erlös diene der Schlosssanierung.

„Mit den Einnahmen und Spenden will der Verein drei noch fehlende Details für das Dach des Ostflügels finanzieren: Zwei von der Kunstschmiede Gerhardt angefertigte Gaubenbekrönungen sowie einen Obelisken, der derzeit von Steinmetzmeister Schweiger aus Orlamünde angefertigt wird“, teilt Rainer Hohberg mit.

Klaus Dörre aus Jägersdorf spielt sein Jagdhorn. Zudem können die Besucher wenige Schritte weiter im unteren Teil des Parkgeländes das „Fest des Waldes und der Jagd“ besuchen. Viele Stände, Angebote und Präsentationen drehen sich um die Themen Wald und Jagd.

Sonntag, 12. September, 11 bis 16 Uhr, Neues Schloss Hummelshain