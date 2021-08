Einfamilienhaus während des Urlaubs durchwühlt - Erst geholfen, dann beschimpft

Die Meldungen der Polizei für Jena und die Umgebung.

Erst geholfen, dann beschimpft

Samstagnachmittag wurde in Kahla ein couragierter Bürger auf einen am Boden liegenden Mann aufmerksam. Nachdem er diesem Hilfe geleistet und auf die Beine geholfen hatte, wurde der 33-jährige Mann jedoch aggressiv. Anschließend setzte er sich auf sein Mountainbike und fuhr in Rchtung Bahnhofstraße davon. Nach kurzer Zeit endete die Fahrt alkoholbedingt. Die Beamten stellten bei dem Radfahrer einen Atemalkoholwert von 2,68 Promille fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Blutentnahme veranlasst.

Einfamilienhaus während des Urlaubs durchwühlt

Ein unbekannter Täter verschafft sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Stadtteil Altlobeda. Im Gebäude werden alle Schränke durchsucht und Schmuck im Gesamtwert von ca. 4.400 EUR entwendet. Die Bewohner bemerkten den Einbruch als sie aus dem Urlaub zurückkehrten.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

E-Bike-Fahrerin bei Zusammenstoß auf Radweg nahe Jena schwer verletzt