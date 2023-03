Einladung zum Weltgebetstag in Jena

Jena. Auch Jenaer Frauen haben Vorbereitungen für den 3. März getroffen. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Inselstaat Taiwan.

Auch in Jena ist die Bürgerschaft eingeladen zum ökumenischen Gottesdienst aus Anlass des Weltgebetstags (Schwerpunkt: Taiwan) zum Thema „Glaube bewegt“. Gefeiert wird am Freitag, 3. März, ab 18 Uhr in Jena im Katholischen Gemeindehaus in der Wagnergasse 29. Nach dem Gottesdienst laden die Frauen der ökumenischen Trägergruppe „Weltgebetstag Jena“ ein zum landestypischen Buffet sowie zu Gespräch und Begegnung.

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Mädchen und Frauen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. So entstand die größte Basisbewegung christlicher Frauen weltweit. Frauen aus Taiwan haben in diesem Jahr die Gebete, Lieder und Texte vorbereitet.