Einmal auf, alles rein: Millionenprojekt in Altenberga

Das Dröhnen der Rüttelplatte durchdringt die Idylle im Seitental der Saale. Mitarbeiter der Firma Streicher verdichten derzeit die Straße in Altenberga, die vom Dorfplatz bei der Gemeindeverwaltung den Hang hinauf in Richtung Greuda führt. Damit nähern sich die seit August andauernden Arbeiten im kleinen Ort dem Ende. Ab Anfang Dezember ist Winterpause und die Kreisstraße 192 wieder nutzbar, doch womöglich nur für kurze Zeit. Es kommt auch darauf an, welche Pläne Väterchen Frost verfolgt.

Jenawasser hat seit August neue Regen- und Schmutzwasserkanäle im Ort eingebaut. Anlieger wurden angeschlossen, Lehrrohre für mögliche Glasfaserkabel verlegt sowie Stromkabel in den Boden versetzt, sodass zumindest ein Teil der Freileitungen verschwindet. „Einmal auf, alles rein“, fasst Bürgermeister Michael Schmidt zusammen.

Seit seinem Amtsantritt vor über einem Vierteljahrhundert sind das die umfangreichsten Baumaßnahmen, die er mit zu koordinieren hat. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagt er, der im Ehrenamt tätig ist. So sei auch der Informationsbedarf für die Anwohner hoch. Fragen konnten in der wöchentlichen Bauberatung aufgenommen werden. Auch Forderungen, die seitens der Anwohner gestellt wurden. Sie müssen derzeit auf ihre Ausfahrten verzichten, sind aber kostentechnisch raus. Das Land Thüringen hat bekanntlich die Straßenausbaubeiträge abgeschafft.

Telekom verzichtet auf Beteiligung

Jenawasser, die Gemeinde und der Saale-Holzland-Kreis arbeiten hier zusammen. Insgesamt etwa drei Millionen Euro kostet nach Auskunft von Schmidt das Projekt, das 2021 weitergeführt wird. Eine Partei war indes nicht zu überzeugen: die Telekom. Das Tele­kommunikations­unternehmen hätte, so Schmidts Wunsch, seine Leitungen auch mit in den Boden verlegen können. „Wir haben vier Jahre verhandelt“, sagt er. Geht nicht, erhielt er als Antwort. So bleibt ein Teil der straßenbegleitenden Masten stehen.

Nun wird in den nächsten Wochen die Asphaltdecke aufgebracht. Um die Kreisstraße im Abschnitt zu verbreitern, habe auch die Gemeinde zusätzliche Fläche bereitgestellt. Zudem werden die Bürgersteige erneuert und ein behindertengerechter Zugang zur Gemeindeverwaltung geschaffen.

Eine straßentechnische Verbesserung erwartet die Autofahrer auch auf der Strecke Altenberga in Richtung Greuda. Diese muss komplett aufgerissen werden, um im kommenden Jahr eine neue Trinkwasserleitung zu verlegen. Alles unter Vollsperrung. Wann die Arbeiten beginnen, ist nach Auskunft von Projektplaner Robert Egler von Jenawasser witterungsabhängig. „Es kommt auf den Winter an“, sagt er. Sollte der sich milde zeigen, könnten auch schon im Januar oder Februar die Bagger anrollen.

Eine aus Obstbäumen aufgeschichtete Totholzpyramide bei Altenberga schützt eine seltene Rosenkäferart. Die Bäume mussten gefällt werden, um die Straße verbreitern zu können. Foto: Katja Dörn

Der Landkreis lässt im Zuge der Arbeiten die Kreisstraße auf 5,50 Meter verbreitern, sagt Bürgermeister Schmidt. Im Zuge dessen liefen bereits naturschutzrechtliche Maßnahmen. Eine besonders geschützte Rosenkäferart lebte in den Obstbäumen, die gefällt werden mussten. Zu deren Schutze wurden das Gehölz zu einer Totholzpyramide aufgestellt. So könne gewährleistet werden, dass die Käfer ihre Entwicklung noch beenden können, informierte das Landratsamt.

Baumaßnahmen in Altendorf müssen vorerst warten

Der Zweckverband plant zudem, auf einer Anhöhe zwischen Greuda und Altenberga einen Trinkwasser-Hochbehälter zu errichten, der ein Fassungsvermögen von 150 Kubikmetern als Zwischenspeicher besitzt. Dieser ersetze den Hochbehälter in Greuda und diene zudem als Reserve für Altenberga, Schirnewitz sowie Plinz, wo perspektivisch ebenfalls ein sanierungsbedürftiger Hochbehälter entfällt, erklärt Sandra Werner, Sprecherin von Jenawasser. „Damit erhöht sich die Versorgungssicherheit für die genannten Ortsteile erheblich.“ Da Greuda an das Fernwassernetz angeschlossen wird, verbessere sich auch die Trinkwasserqualität, die derzeit durch einen Tiefbrunnen „eine hohe Wasserhärte und einen relativ hohen Nitratgehalt“ aufweise.

Derzeit läuft im Landratsamt das Genehmigungsverfahren für den Hochbehälter. Wegen noch nachzureichender Unterlagen und damit einhergehender Erarbeitungen rechnet der Zweckverband nicht vor März 2022 mit Baubeginn. Die neu zu verlegende Trinkwasserleitung von Greuda nach Altenberga sei aber unabhängig von der Errichtung des Hochbehälters nutzbar.

Perspektivisch will Jenawasser die Kanalbauarbeiten in Altendorf weiterführen, um künftig das Abwasser in die Kläranlage nach Jena zu leiten. Das Projekt hängt indes in der Warteschleife, denn die Landesstraße in Altendorf müsste komplett gesperrt werden. „Dort müssen wir warten, bis der Tunnelbau in Rothenstein fertig ist“, sagt der Bürgermeister. Die Strecke dient derzeit als Umleitung von der A4.