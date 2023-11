Einmal von Jena nach Kapstadt

Jena. Im Stadion in Lobeda-West: Die Krebsgesellschaft lädt am Samstag, 4. November, zum dritten Thüringer Krebslauf ein.

Die Thüringische Krebsgesellschaft setzt mit dem dritten Thüringer Krebslauf „run & walk“ auch in diesem Jahr wieder ein Zeichen für die Krebsprävention durch Bewegung. Er findet am Samstag im Stadion in Lobeda-West statt.

Interessierte sind aufgerufen, beim Präsenzlauf oder in der vorausgehenden individuellen Bewegungswoche Kilometer zu sammeln. In dieser Zeit können Teilnehmer ganz nach ihrem eigenen Rhythmus und unabhängig von Alter, Geschlecht oder Fitness aktiv werden. Jeder gelaufene Schritt, jeder Joggingkilometer, jeder Spaziergang zählt und kann auf der Veranstaltungswebsite registriert werden. Sportlicher Höhepunkt ist der abschließende Präsenzlauf im Stadion in Lobeda-West.

Während im vergangenen Jahr insgesamt fast 14.000 Kilometer von den 799 Teilnehmenden zurückgelegt wurden – dies entspricht einer Strecke von Jena nach Kapstadt – erwartet der gemeinnützige Verein in diesem Jahr eine noch höhere Beteiligung. Bis zum 3. November haben alle Interessierte noch die Möglichkeit, sich online anzumelden. Neben der Einzelanmeldung sind auch Teamanmeldungen von Vereinen, Schulen, Privatpersonen oder Unternehmen willkommen. Kurzentschlossene können sich auch am 4. November für den Präsenzlauf vor Ort registrieren.

Neben den Bewegungszeiten auf der 400-Meter-Bahn oder der Fünf-Kilometer-Runde ist ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit verschiedenen Verpflegungsständen, Hüpfburg, einem Kuchenbasar und einer Tombola geplant.

Der diesjährige Schirmherr ist Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Als sportlicher Botschafter konnte Olympia-Silbermedaillengewinner Jonathan Hilbert gewonnen werden.

Eröffnung, Samstag, 10.30 Uhr, Stadion in Lobeda-West; Anmeldung und Infos:www.thueringische-krebsgesellschaft.de