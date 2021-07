Einnahmen aus dem Jenaer Konzert für Flutopfer im Westen

Jena zeigt Herz für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Südwestdeutschland. Von links: OB Thomas Nitzsche, Superintendent Sebastian Neuß, Orchesterdirektorin Ina Holthaus, Johannes Schleußner vom Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis und Jenakultur-Vize Carsten Müller.

Jena. Auftritt der Jenaer Philharmonie in der Kulturarena als Benefizveranstaltung. Spenden während des gesamten Festivals

Die Einnahmen aus dem Kulturarena-Konzert der Philharmonie am Sonnabend, 24. Juli, werden zu Gunsten der Opfer der Hochwasserkatastrophe umgewidmet. OB Thomas Nitzsche (FDP) hat am Montag im Rund der Kulturarena diese Initiative des Evangelisch-Lutherischen Kirchkreises gewürdigt.

Die Bilder aus dem Westen Deutschlands „kriegt man nicht in den Kopf rein“, sagte er. Und so sei es schön, für die Hilfe aus Jena mit der Kulturarena und der Philharmonie zwei Zugpferde der Stadt einzubinden. Bei ihm seien bereits Dutzende Anfragen nach Möglichkeiten der Hilfe angekommen, sagte der OB. Sachspenden ließen sich nur umständlich koordinieren. Aus Geld lasse sich aber rasch alles machen, was gebraucht wird.

Er habe das Elbhochwasser 2002 in Magdeburg erlebt und die Welle der Hilfe noch heute in Erinnerung, berichtete Superintendent Sebastian Neuß. Nun den Opfern der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands zu helfen, sei „ein gebotenes Werk der Barmherzigkeit“. Nun träfen sich die Sehnsucht nach Gemeinschaft und der Wille, etwas Gutes zu tun. Jenakultur-Vize Carsten Müller erinnerte daran, dass zum Beispiel schon 2002 mit einem Benefizkonzert die vom Elbhochwasser bedrohten „Dresdner Filmnächte“ unterstützt wurden. Oder 2010: Damals sei per Benefizkonzert der Hospizbewegung und der Kinderkrebsstiftung geholfen worden. „Wir waren immer schon ein Festival mit politischen Künstlern.“

Das Orchester sei begeistert gewesen von der Möglichkeit, auf diese Weise ein Zeichen zu setzen, sagte Ina Holthaus, die Orchesterdirektorin der Jenaer Philharmonie. Die Musiker würden vor den bis zu 700 Arena-Gästen mit ihrem Konzert „Folk Classics“ und den Rhythmen und Melodien aus aller Welt „die Hoffnung ein Stück weit hoch halten“ wollen.

Während der „Kulturarena“-Wochen bestehen weitere Möglichkeiten der Spende. Direkt stützen lässt sich die „Aktion Deutschland hilft“ per Spende auf das Konto des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Jena, Sparkasse Jena, IBAN DE81 8305 3030 0000 0642 38, Verwendungszweck: Fluthilfe