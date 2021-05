Einschränkung für den Verkehr in Eisenberg

Eisenberg. Zahlreiche Bauarbeiten in der Kreisstadt Eisenberg

Wegen zahlreicher Bauarbeiten in der Kreisstadt des Saale-Holzlandes wird es in den nächsten Tagen und Wochen mehr oder weniger starke Behinderungen für den Verkehr geben. Auf folgende Einschränkungen weist die Untere Verkehrsbehörde in Eisenberg hin:

Bis 7. Mai gibt es eine Sperrung mit Behinderungen für Fußgänger und Radfahrer in der Bahnhofstraße 25, wo eine Störung im Versorgungskanal beseitigt werden soll und dafür eine Montagegrube ausgehoben werden muss.

Vom 5. bis 6. Mai gibt es im Bereich Gartenstraße 8 und 10 wegen einer Kanalreparatur Verkehrseinschränkungen.

In der Zeit vom 3. bis 21. Mai kommt es zu in der Klosterlausnitzer Straße 69b zu einer halbseitigen Sperrung, da im Auftrag der Deutschen Telekom ein Kabel-Hausanschluss verlegt wird.

In der Rudi-Oertel-Straße kommt es vom 3. bis zum 7. Mai zu Behinderungen, da ein Trinkwasseranschluss gebaut wird.

Vom 26. bis voraussichtlich 27. Mai ist die Rudi-Oertel-Straße im Bereich des Hauses 22 gesperrt, da ein Fertigteilhaus angeliefert werden soll.

Noch bis voraussichtlich 21. Mai wird in der Leipziger Gasse im Bereich der Häuser 4 bis 8 eine neue Gasleitung verlegt, wodurch es zu Einschränkungen kommt.