Einschränkungen durch Baumarbeiten in Jena

Jena. Wo Fußgänger und Radfahrer am Donnerstag, 29. Juni, mit leichten Einschränkungen rechnen müssen.

Im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) werden heute, 28. Juni, in den Bereichen Griesbrücke und Sportpark im Stadtgebiet von Jena Arbeiten an Bäumen im Böschungsbereich der Saale vorgenommen. Dabei handelt es sich um acht Bäume (Erlen und Weiden). An fünf Bäumen werden die Kronen eingekürzt, drei Bäume müssen gefällt werden.

Bei Baumkontrollen in den vergangenen Tagen durch das TLUBN seien diese Bäume, von denen Gefahren durch herabfallende Äste oder das Umstürzen der Bäume ausgehen, identifiziert worden. Um diese Gefahr schnellstmöglich zu beseitigen, seien nun kurzfristige Verkehrssicherungsmaßnahmen notwendig, die heute durchgeführt werden sollen.

Während der Arbeiten sei mit leichten Einschränkungen im Fußgänger- und Radverkehr zu rechnen. red