Die Zeitung „Volkswacht" berichtete am 8. Oktober 1986 von der 750-Jahrfeier in Jena.

Jena. Wiederholt wird auf Grund des großen Zuspruchs am Mittwoch, 5. Februar, 17 Uhr, der Vortrag mit dem DDR-Film über die 750-Jahrfeier in Jena 1986.

Einst dem DDR-Jahrestag den Vortritt überlassen

Auf die Titelseiten hatte es die 750-Jahrfeier von Jena nicht geschafft. Wer am Mittwoch, dem 8. Oktober 1986, die damalige Jenaer Partei- und Regionalzeitung „Volkswacht“ zur Hand nahmen, entdeckte nur auf der unteren Seite 2 etwas verschämt einen Kurzbericht und dann Ausführlicheres erst auf den Seiten 6 und 8. Dumm war für Jena, dass am Tag des Festumzuges, also am 7. Oktober, eben auch der sogenannte Republikgeburtstag war und die Zeitung vollgedruckt war mit langen Beiträgen über die zentralen Feierlichkeiten von Partei und Regierung. Für die Jenaer aber war der Festumzug als krönender Abschluss der einwöchigen 750-Jahrfeier das wahre Mega-Ereignis. Und das lebt auch heute noch in vielen Erinnerungen fort. Das bewies das überfüllte Rathaus am 23. Januar, als Herbert Brauns, damals Mitglied des Organisationsbüros, seine Erinnerungen zum Besten gab und dazu auch noch die Uraufführung eines Films des DDR-Fernsehens über jenes Jubiläum möglich machte. Nun kommt es am Mittwoch wegen der starken Nachfrage – viele erhielten am 23. Januar keinen Einlass mehr – zu einer Wiederholung dieser Veranstaltung mit Filmvorführung.

Herbert Brauns hat zahlreiches Material zur 750-Jahrfeier Jena gesammelt und bringt es zum Vortrag mit. Foto: Michael Groß

Auch Werner Müller gehörte zu den Besuchern der ersten Veranstaltung. Er hatte wie Vortragsreferent Herbert Brauns einen sehr direkten Bezug zu dem Stadtjubiläum von 1986. Er gehörte nämlich zu den Vorbereitern der Festwoche. Der Lehrer war seinerzeit ebenfalls delegiert worden in den Stab der vielen Helfer, die das Jubiläum organisieren sollten. „Wir hatten unser Büro im Haus der Gaststätte ‘Halber Mond’ in der Grietgasse“, erinnert sich Müller an jene Zeit. „Wir haben den Veranstaltungsplan entworfen, einzelne Höhepunkte organisiert, Einladungskarten geschrieben und auch noch nach der Festwoche Dankveranstaltungen möglich gemacht. Das hat uns allen viel Spaß gemacht, wenngleich es natürlich auch anstrengend war.“

Werner Müller hat eine Menge Dokumentarisches aufbewahrt. Dazu gehören unter anderem die Zeitung vom 8. Oktober mit dem Bericht über den Festumzug, vorherige Zeitungsausschnitte, Einladungen, den Plan der Festwoche und sogar Anträge auf Freistellung von aktiven Bürgern durch die Betriebe. Aber auch Humoristisches ist dabei, wie zum Beispiel die Karten, die den Besuchern bestätigten, dass sie den erhobenen „Wegezins“ entrichtet haben, oder auch ein Parkbrief, der dem Fahrer bestätigte, dass er die Gebühr bezahlt habe und jetzt noch verpflichtet sei, nur wieder „loszukutschieren, ohne dass er vom damals sehr beliebten Festbier (von Jenas Brauerei selbst hergestelltes Schellenbier) probiert habe.

Zu der Festwoche gehörten übrigens eine Festsitzung der Stadtverordnetenversammlung, ein Festball für verdiente Bürger, die Aufführung der 9. Sinfonie von Beethoven mit der Jenaer Philharmonie und dem Rundfunkchor Leipzig, ein Goethe-Abend mit Dieter Mann im Stadttheater, der Jenaer Brauermarkt und ein Sternmarsch der Jenaer Blaskapellen. Fehlen durfte natürlich nicht eine kleine politisch-ideologische Zugabe jener Zeit – ein wehrpolitisches Zentrum, wo Besucher „vielfältige Möglichkeiten zur wehrsportlichen Betätigung erhielten“, wie es hieß.

So wie Werner Müller werden sicher auch viele andere Bürger Erinnerungen an jene Tage vom 1. bis 7. Oktober 1986 haben und sich vielleicht in dem Film des DDR-Fernsehens wiedersehen. Vortragsreferent Brauns hat übrigens nach dem ersten Vortrag einige Anrufe erhalten. So gingen auch noch Hinweise ein zum Verlauf des Festumzuges. Danach sollen sich die über 5000 Mitwirkenden mit ihren zahlreichen Themenwagen auf dem Seidelplatz und auf dem Platz vor dem Ernst-Abbe-Sportfeld getroffen haben und von dort aus am Roten Turm vorbei bis zum Schwarzen Bären gezogen sein, sich dann den Fürstengraben (damals Goetheallee) hinauf an Pulverturm und Friedenskirche entlang bewegt haben und in Jena-West in die Lutherstraße eingebogen sein. Dann sei es über Engelplatz, Schillerstraße und Teichgraben wieder zurück zum Roten Turm und zu den Stellplätzen gegangen .

Vortrag zur 750-Jahrfeier Jenas und Vorführung des 1986 gedrehten Films des DDR-Fernsehens über das Stadtjubiläum, Mittwoch, 5. Februar, 17 Uhr, Rathausdiele, Eintritt frei