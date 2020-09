Eisbahn in Jena-Burgau startet im November

So wie hier in Gotha soll es dieses Jahr auch in Jena eine Eisbahn geben.

Jena. Nach jahrelanger erfolgloser Suche einer geeigneten Fläche in der Innenstadt soll jetzt ab November eine Eisbahn an der Sparkassenarena aufgebaut werden.

Mehrere Jahre versuchten die Betreiber der Sparkassen-Arena Jena in Kooperation mit dem Betreiber der erfolgreichen Eislaufbahnen in Weimar, Erfurt und Gotha eine geeignete Fläche in der Jenaer Innenstadt zu erhalten, um auch in Jena ein winterliches Eisvergnügen anbieten zu können. Leider erwies sich die Platzsuche in der Innenstadt von Jena als äußerst schwierig, so dass sich die Beteiligten nun dafür entschieden haben, das Projekt „Eiswelt Jena“ auf dem Gelände der neu gestalteten, 2000 Quadratmeter großen Eventfläche an der Sparkassen-Arena Jena aufzubauen.

Geplant ist eine 450 Quadratmeter großen Echteisbahn, die täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet sein wird. Die Eisbahn ist komplett mit einem transparenten Zeltdach überdacht und somitwetterfest. Die Eisbahn wird als Herzstück der „Eiswelt Jena“ errichtet: Der Besucher wird auch verschiedene gastronomische Angebote, die man auf einem Weihnachtsmarkt erwartet, finden.

Der Betrieb der „Eiswelt Jena“ ist vom 20. November bis zum Januar geplant. Dabei wird auch in der Zeit zwischen den Feiertagen geöffnet sein. In den Vormittagsstunden wird es Angebote für Schulen geben. Zudem sind verschiedene Themen-Abende mit Eis-Disco und anderen Aktionen geplant. Details sollen am Mittwoch auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.