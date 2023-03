Eisenberger Imker appelliert an Mitmenschen: Für Bienenvölker naht kritische Phase

Eisenberg. Eisenberger Imkerverein berät zum Schutz. Frühblüher sollten nicht beschnitten werden

Auch zu dieser Jahreszeit schlafen die Bienen nicht, sondern arbeiten. „Selbst im härtesten Winter kennen sie keinen Winterschlaf: Sie schmiegen sich eng aneinander und bilden zusammen im Idealfall eine Kugel, die Wintertraube“, erklärt Gottfried Schumann vom Eisenberger Imkerverein. Die im Kern der Traube sitzenden Bienen heizen durch Muskelarbeit, sie „zittern“ sich warm und heizen das Innere der Traube auf mindestens 27 Grad hoch. Um sie herum drängen sich die übrigen Bienen ganz eng aneinander und dämpfen so die Abstrahlung der Wärme. Zum Heizen benötigen die Bienen selbstverständlich Brennstoff – sie zehren von ihrem im Vorjahr gesammelten Honig. Bereits seit drei Wochen haben die Völker, die kräftig und gesund genug sind, ihre erste Brut angelegt, erklärt der Imker. Die Bienenkönigin beginnt, jeden Tag mehr Eier zu legen. Bei der Produktion des Bienenfuttersafts für die Larven zehren sich die erwachsenen Bienen zunehmend aus, wenn die Pollenvorräte zur Neige gehen. Bienenvölker steuern daher gerade auf einen kritischen Punkt zu: Immer weniger Altbienen müssen immer mehr neue Brut wärmen, pflegen und ernähren.

Weidenkätzchen nicht opfernfür eine kurze Freude in der Vase

„Gerade in diesem Frühjahr ist es besonders heikel, weil in dem heißen und trockenen Sommer 2022 die Pflanzen kaum noch Blüten hervorbringen konnten und auch im Herbst für die Bienen wenig zu finden war, um Pollenvorräte anzulegen“, sagt Gottfried Schumann. Umso wichtiger seien nun die Frühblüher in den Gärten, Wäldern und der Landschaft. Haselnusssträucher sind jetzt meist schon verblüht, aber Schneeglöckchen, Winterlinge, Krokusse, Christrosen können derzeit den Bienen noch Pollen und Nektar bieten, wenn Flugwetter eintritt. Frühblühende Gehölze wie Kornelkirschsträucher und frühe Weidensorten sind besonders wertvoll und sollten gerade im Frühjahr nicht beschnitten oder für eine kurze Freude in der Vase geopfert werden.

„Wer Wild- oder Honigbienen mag und ihnen das Überleben erleichtern will, der sucht und findet Gelegenheiten, Futterpflanzen für sie zu fördern“, erklärt Gottfried Schumann und bietet Beratungen für Interessierte durch den Imkerverein an.