Gefährliche Eiszapfen wachsen an diesem Haus in der Neugasse.

Eiszapfen: Jenaer Hausbesitzer in der Pflicht

Angesichts des einsetzenden Sonnenscheins warnt die Stadt Jena vor herabfallenden Eiszapfen und Schneelawinen. Passanten seien besonders gefährdet.





Durch den Sonnenschein beginnt derzeit die Schmelze oberer Schneeschichten. Dies zeigt sich besonders auf Dachflächen. "Eiszapfen, welche nun an den Regenrinnen wachsen, können schnell herunterfallen. Passanten auf den Straßen sind dadurch unmittelbar gefährdet. Achten Sie stets auf diese Gefahr! Meiden Sie den Aufenthalt direkt unter Eiszapfen", warnt Rathaussprecher Kristian Philler.





Die Stadt Jena versucht, mit der Feuerwehr und der Polizei neuralgische Punkte zu entschärfen. Dies sei nicht flächendeckend möglich. Deshalb der deutliche Hinweis: Hausbesitzer stünden in der Pflicht, an ihren Häusern für Sicherheit zu sorgen. Im Schadensfall seien dafür haftbar. Wenn eine Entfernung der Eiszapfen nicht möglich sei, müssten die Bereiche am Gehweg gekennzeichnet und gesperrt werden.

Da für kommende Woche weiterhin tagsüber Temperaturen über den Nullpunkt angesagt wurden, steigt zusätzlich die Gefahr von Dachlawinen. Auch diese können Personen gefährden, hier natürlich ganz besonders Kinder. Deshalb hier der Appell an die Eltern, Kinder dafür zu sensibilisieren.