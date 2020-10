Eltern wollen gehört werden bei Gebührenerhöhung in Dornburg-Camburg

Wenn Gebühren für die Kinderbetreuung in Gemeinden oder von freien Trägern erhöht werden, bricht in den Familien kaum Freude aus. Müssen plötzlich zwanzig oder mehr Euro mehr pro Monat für den Kindergartenaufenthalt der Jüngsten bezahlt werden, dann fehlt diese Summe für anderes in der Familienkasse. Erst recht in Zeiten, wo viele Eltern durch Corona von Kurzarbeit betroffen sind oder als Selbstständige weniger Einnahmen erzielten.

Kein Wunder, dass die Nachricht von geplanten Beitragserhöhungen für die Kinderbetreuung in den drei kommunalen Kindergärten von Dornburg-Camburg bei zahlreichen Eltern für schlechte Stimmung sorgte. „Viele Eltern sind damit nicht einverstanden, gerade in der aktuellen Situation“, sagt Claudia Hendreich, Elternsprecherin der drei Einrichtungen. Eindeutig sei die Ablehnung etwa in der Sitzung des Elternbeirates des Kindergartens Saaletalzwerge in Dorndorf-Steudnitz am Dienstagabend ausgefallen.

Stadt will 20 Euro mehrfür Kindergartenbetreuung

Die Kommune hat vor, den Elternbeitrag für einen Kindergartenplatz von derzeit 140 auf 160 Euro zu erhöhen. Eine entsprechende Beschlussvorlage war schon im März dem Elternbeirat vorgestellt worden, man habe schon damals in einer Beratung mit dem Beigeordneten Klaus Sammer als Vertreter der Bürgermeisterin Zweifel und Kritik angemeldet, erklärte Hendreich. Zur Beschlussfassung im Stadtrat war es jedoch durch Corona-Einschränkungen des Sitzungsbetriebes nicht gekommen.

Die Elternvertreter hatten argumentiert, dass schon die aktuellen Elternbeiträge von 140 Euro deutlich über dem Thüringer Durchschnitt von 129 Euro lägen. „Wir bewegen uns derzeit im oberen Drittel der Beiträge in Gesamtthüringen, nach der Erhöhung sogar auf Platz 45 von 400 Kindergärten in Thüringen“, rechnete Hendreich vor. Während die Eltern mit ihren Beiträgen im Saale-Holzland-Kreis die Kinderbetreuungskosten im Durchschnitt mit 16,4 Prozent abdeckten, in der Stadt Jena nur mit 13 Prozent, so liege der Deckungsbeitrag in Dornburg-Camburg aktuell bei 27 Prozent, ergänzte sie. „Es wird deutlich, dass wir Eltern bereits jetzt einen deutlich höheren Anteil an den Betreuungskosten unserer Kinder übernehmen, als dies im Rest des Landes der Fall ist“, sagte Hendreich.

Elternbeiträge seit sieben Jahren stabil

Nach Auskunft von Tristan Sammer vom Elternbeirat des Dornburger Kindergartens Dornröschen hat auch die dortigen Eltern das Thema seit dem Frühjahr beschäftigt. „Klar freut sich niemand über Mehrausgaben. Aber 20 Euro pro Monat sind kein riesiger Sprung, der die Eltern gleich arm macht“, sagte er. „Auch hoffen wir, dass die Kindergärten etwas von den Mehreinnahmen der Stadt haben werden. In Dornburg etwa sollen die Außenanlagen neu gestaltet werden, selbst wenn es dafür Fördermittel gibt, muss auch die Stadt eigenes Geld dazu geben“, erklärt er.

Bürgermeisterin Dorothea Storch hatte in ihrem Plädoyer für das Haushaltssicherungskonzept und die Kita-Gebührenerhöhung im letzen Stadtrat unter anderem argumentiert, dass in Nachbargemeinden wie Apolda oder anderen Verwaltungsgemeinschaften im Saale-Holzlandkreis teils über 200 Euro für die Kindergartenbetreuung gezahlt werden müssten. Auch habe die Kommune seit 2013 die Elternbeiträge stabil gehalten, obwohl Tariferhöhungen von 18 Prozent finanziert werden mussten.

Bessere Kommunikation zwischen Stadt und Eltern angemahnt

Jedoch waren die Stadträte ihrer Argumentation nicht gefolgt, sie hatten die Entscheidung über das Haushaltssicherungskonzept wegen Unstimmigkeiten über die Einsparungsschwerpunkte vertagt. Deshalb hofft Claudia Hendreich nun, doch noch mit Stadträten und Bürgermeisterin ins Gespräch zu kommen. Ihre Argumente hatte die dreifache Mutter in einem Brief zusammengefasst, der vor der Stadtratssitzung ins Rathaus gesandt wurde, mit der Bitte, ihn den Fraktionen zur Verfügung zu stellen. Dies sei – bis heute nicht – erfolgt, zeigt sie sich enttäuscht. „Die finanzielle Notlage der Stadt ist ja offensichtlich, und irgendwo muss das Geld herkommen, das sehen wir auch. Doch es kann nicht sein, dass die Eltern von Kindergartenkindern die Hauptlast bei der Sanierung der Stadtfinanzen tragen“, sagt sie. „Wir wollen mit unseren Bedenken ernst genommen werden, wollen, dass man mit uns redet.“ Wenn die Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Elternvertretern besser laufen würde, könnte man auch über die Idee einer etappenweisen Einführung höherer Elternbeiträge reden, hofft sie.