„Emils Ecke“ in Neulobeda: Ein Ort für studentische Kultur

Jena. Der Freistaat fördert das Projekt mit 500.000 Euro.

Der studentische Initiativraum „Emils Ecke“ in Jena-Neulobeda konnte jetzt an den Verein „Emil 5“ übergeben werden. „Da im Stadtteil Neulobeda viele Studierende beider Jenaer Hochschulen wohnen, wollten wir das Gebäude wieder für studentisches Kulturleben nutzbar machen“, sagt der Geschäftsführer des Studierendenwerks, Ralf Schmidt-Röh. Die Grundinstandsetzung wurde mit Mitteln des Freistaates in Höhe von 500.000 Euro gefördert. Das Wirtschaftsministerium fördere so die soziokulturelle Situation in Neulobeda und somit die sozialen sowie kulturellen Aktivitäten vieler junger Menschen im Studium. Das Studierendenwerk selbst unterstützte das Vorhaben mit rund 20.000 Euro.

Der studentische Verein war intensiv in die Vorbereitung der Maßnahme einbezogen und hat den Ausbau des Gebäudes entsprechend seiner Projektideen mit Unterstützung des Studierendenwerks vorgenommen.

Informationen: emils-ecke.org