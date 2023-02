Endlich Ausbildungsvergütung für Medizinische Technologen in Jena

Jena. Mit dem neuen Lehrjahr ändert sich einiges: Beim Tag der offenen Tür bei der „Mefa“ in Jena-Lobeda-Ost kann man sich schlau machen.

Es ist längst überfällig, findet Andrea Veith, die Schulleiterin der Staatlichen Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales in Lobeda-Ost – oft als Mefa (Medizinische Fachschule) bezeichnet. Mit dem neuen Lehrjahr gibt es für zwei Ausbildungsgänge an der Schule „endlich“ eine Ausbildungsvergütung. Ein neues Bundesgesetz macht es möglich und steigert so die Attraktivität der Ausbildungen, die bisher zu wenig Aufmerksamkeit erhielten.

„Ohne uns wäre keine ärztliche Diagnose und keine Therapie möglich“, sagt Fachrichtungsleiterin Ursula Klingebiel. Ohne Medizinische Technologen für Laboratoriumsanalytik und für Radiologie laufe einfach nichts, ist sich Klingebiel sicher. Da in der Vergangenheit die Anforderungen an diese Berufe durch die medizintechnische Entwicklung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie moderner Bildgebungsverfahren weiter gestiegen sind, wurden die Ausbildungsgänge neu konzipiert und umbenannt: Sprach man zuvor noch von Assistenten, wird ab sofort von Medizinischen Technologen und Technologinnen gesprochen.

Auch der Lehrplan wurde neu aufgestellt, sagt die Fachrichtungsleiterin Kristin Renelt. Sie unterrichtet im Bereich Laboratoriumsanalytik und ist froh darüber, dass die Lehrlinge in Zukunft eine Ausbildungsvergütung erhalten.

Kevin Brandt (20) mit Fachbereichsleiterin Kristin Renelt am Blutbildautomaten. Foto: Jördis Bachmann

Starke Kooperationspartner

Bisher kam es immer wieder vor, dass Auszubildende nach dem Acht-Stunden-Schultag noch arbeiten gehen mussten, um sich die Wohnung oder Lebensmittel leisten zu können, weiß Klingebiel, die im Fachbereich Radiologie unterrichtet. Das soll sich ändern. Wie hoch die Vergütung sein wird, hänge ab vom Betrieb, in dem die Lehrlinge ausgebildet werden. Künftig werde man sich direkt beim Jenaer Universitätsklinikum oder bei anderen medizinischen Einrichtungen bewerben, die mit der Mefa kooperieren, erklärt Andrea Veit.

Auf Basis der neuen Ausbildungsmodalitäten seien die Bewerberzahlen für das neue Ausbildungsjahr hervorragend, aber nicht ausreichend. Es existiere eine riesige „Fachkräftelücke“. Hier sei es auch an den medizinischen Einrichtungen, mehr Planstellen zu schaffen. Die Medizinischen Technologen im Labor und am Röntgengerät seien oft die ersten, die herausfinden würden, was einem Patienten fehlt, sagt Ursula Klingebiel. Das Besondere an ihrem Ausbildungsgang sei die Verknüpfung von Technologie, Medizin und der Arbeit mit den Menschen. Sie brenne für ihren Beruf. Und auch bei Kristin Renelt spürt man die Leidenschaft für ihren Fachbereich.

Die beiden Fachrichtungsleiterinnen sehen mit der Ausbildungsreform einen wichtigen Schritt geschafft, doch um die Ausbildung auch technisch auf das modernste Niveau zu heben, wären weitere Schritte nötig, die mit Investitionen verbunden seien.

Die Schülerinnen Lisann (22), Marleen (18) und Julia (17) von Fachrichtungsleiterin Kristin Renelt am Mikroskop. Foto: Jördis Bachmann

Geld zur Verwirklichung von Zukunftsvisionen immer nötig

Die Technik sei nicht mehr auf dem neusten Stand, so Klingebiel. „Unser Röntgengerät ist aus dem Jahr 1992“, seufzt sie. Doch schon die einfachste Röntgenanlage sei nicht unter 150.000 Euro erhältlich, Geld, das nicht da sei. So sei es auch im Labor, wo unter anderem Reagenzen benötigt werden, um die verschiedenen Analyseautomaten zu betreiben, das erzeuge laufende Kosten, gegen die ein neues Röntgengerät noch günstig erscheine, so Renelt. Es gebe viele unbezahlbare Wünsche und Zukunftsvisionen. Daher brauche es gute Kooperationspartner – wie das Uniklinikum, das die Schüler mit der modernsten Technik vertraut machen.

Auszubildende der Fachrichtung Medizinische Technologinnen für Radiologie im Röntgenraum der Mefa. Hier werden auch Lagerungstechniken geübt. Foto: Klingebiel/Mefa

Eigentlich bräuchte es einen Kollegen, der sich ausschließlich um Sponsoring kümmere, so Klingebiel. Doch letztlich stemme man das neben der Lehrtätigkeit, ebenso wie technische Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen an den Geräten. Sponsoren jedenfalls seien immer gerngesehen. Zum Tag der offenen Tür, der am 25. Februar von 9 bis 13 Uhr an der Mefa veranstaltetet wird, können sich dementsprechend nicht nur Eltern, Schüler und potenzielle Medizinische Technologen in den Bereichen Radiologie und Laboratoriumstechnik, sondern auch potenzielle Sponsoren einfinden.

Tag der offenen Tür für alle Interessierten: Samstag, 25. Februar, 9-13 Uhr, Rudolf-Breitscheid-Straße 56/58; auch beim Berufsinfomarkt im Volkshaus am 11. März von 9.30 - 16 Uhr, stellt sich die Mefa vor.

Zahlen zur Schule

18 Fachrichtungen werden am SBBS für Gesundheit und Soziales angeboten

1100 Schülerinnen und Schüler lernen jährlich an der Schule.

Die Schule ist „Europaschule“ und wurde als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ausgezeichnet

Alle Informationen zu den angebotenen Fachrichtungen gibt es unter: www.mefa.jena.de/fachrichtungen