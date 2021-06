Endlich wieder Flohmarkt in Jena

Alex und Walentina aus Chemnitz haben an ihrem Stand auf dem Flohmarkt in Jena Hunderte Töpfe, Pfannen und Küchengerätschaften im Angebot.

Jena. Nostalgische Kaffeemühlen, zu klein gewordene Schuhe und Schätze aus Omas Wäscheschrank finden immer Käufer auf dem Flohmarkt. Aber gehandelt muss werden.

Echte Flohmarkt-Fans sind hart im Nehmen. So wie Jessica und Steve Händel. Die beiden Jenaer sind am Sonnabend sehr früh aufgestanden, um sich in der Löbderstraße einen guten Platz für ihren Flohmarktstand zu sichern. Den hatten sie dann auch gefunden, gleich am Eingang zur Einkaufsstraße. „Wir waren schon Viertel drei hier, haben unsere Tische aufgebaut und die Sachen ausgeräumt, halb vier habe ich mit dem Aufbau meines Auto-Teppichs begonnen“, erzählt der junge Mann und zeigt stolz auf seine Schätze.

An die 1.000 Matchbox und andere Mini-Autos stehen hier, in Reih und Glied, fein nach Farben sortiert, auf einer himmelblauen Decke auf dem Pflaster - gelbe Rennwagen, knallrote Feuerwehren, grüne Traktoren und blaue Cabrios, Gabelstapler, Wohnwagen, eine Straßenwalze, Abschleppautos, Oldtimer. Bei diesem Anblick schlagen die Herzen wohl aller kleinen und großen Jungs höher. „Man muss seine Waren schon ansprechend präsentieren, aber die anderthalb Stunden, die ich für den Aufbau des Auto-Teppichs brauche, lohnen sich. Da bleiben viele stehen“, versichert er. Steve kennt sich aus, nicht nur, weil er auch beruflich mit Autos und Autoteilen zu tun hat, sondern weil er und seine Frau Flohmarkt-Profis sind. 2008 habe er das erste Mal einen Teil seiner Auto-Sammlung verkauft, „damals brauchte ich das Geld. Heute machen wir das, weil es Spaß macht. Wir sind auch in Isserstedt und manchmal in Erfurt, wenn dort Flohmärkte stattfinden.“ Dass er irgendwann mal keine Mini-Fahrzeuge mehr zum Verkaufen haben könnte, macht ihm keine Sorgen. „Da kommen immer neue dazu, schließlich ist mein Sohn auch Fan der kleinen Autos, da ist also immer für Nachschub gesorgt“, gesteht er.

Ein paar Schritte weiter, am Stand von Alex und Tatjana, blitzt und spiegelt es. Die Sonne bringt die Waren des Paares aus Chemnitz zum Glitzern. In langer Reihe stehen Edelstahltöpfe, Pfannen, Tiegel, aber auch Emailletöpfe mit nostalgischem Blumenmuster und allerhand Küchenutensilien. Das sind jedoch nicht überzählige Exemplare aus Tatjanas Küche. „Wir haben uns auf Dinge aus der Küche spezialisiert, die jeder immer wieder braucht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich ein einheitliches Sortiment besser verkauft als wenn du die Sachen in einem Sammelsurium mit anderem anbietest“, erzählt der junge Mann. Deshalb stöbert er selbst auch auf Flohmärkten herum, kauft anderen den Küchenkram ab. „Wir haben aber auch Sachen aus Geschäftsauflösungen von drei Restaurants und einer Kantine“, erklärt er die erstaunliche Menge seines Angebotes.

Bei Andrea und Nadine aus Kahla, die ihren Stand vor der Neuen Mitte aufgestellt haben, ist das Angebot überschaubarer, aber dennoch stattlich. „Wir verkaufen Kindersachen, aus denen unsere Kinder herausgewachsen sind, und die Kinder haben ihre Spielzeugkisten ausgeräumt“, erzählt Andrea. So liegen auch Comic-Hefte, Sammelkarten und Spiele mit auf dem Tisch. „So lernen die Jungs den Wert von Dingen besser zu schätzen, lernen zu handeln und mit Geld umzugehen. Und bessern sich das Taschengeld auf, schließlich steht der Urlaub vor der Tür.“

Das Handeln scheint den Jenaern Spaß zu machen, sie bummeln entspannt an den Ständen entlang, schauen, feilschen und kaufen. Weil der letzte Flohmarkt im September auch der einzige im ganzen Jahr 2020 war, war das Angebot diesmal besonders reichlich. „Endlich ist wieder Leben in der Stadt, das haben wir so vermisst“, fasst eine Passantin ihre Eindrücke zusammen.