Endlich wieder im Umzugsfieber statt Corona: Ringel! Pietz! in Jena

Nach drei Jahren Pause konnten die Narren nun endlich wieder durch Winzerla ziehen. Der 13. Rosenmontagsumzug zog viele Schaulustige an. Etwa 600 Teilnehmer zogen in einem bunten Narrenzug durch den Jenaer Ortsteil. Organisiert wird der Umzug vom Karnevalsverein Ringwiese und der Staatlichen Grundschule ,,Friedrich Schiller".

Jena. Vom Rekord für den kleinsten Karnevalsumzug zum größten Umzug in Jena: Nach der Pandemiepause wieder 600 Teilnehmer beim 13. Winzerlaer Rosenmontagsumzug

Es bedeute ihm alles, dass die Rosenmontagstradition in Winzerla nach drei Jahren Pandemie-Einschränkungen endlich wieder ganz groß gefeiert werden könne, sagt Ronny Geitner vom Karnevalsverein Ringwiese (KVR). Er hatte vor 13 Jahren gemeinsam mit der Schillerschule den ersten Umzug gestartet. „Damals haben wir niemanden gefragt, sind einfach losgezogen mit 250 Leuten“, erinnert er sich.

Strahlend glücklich war am Rosenmontag Ronny Geitner vom Karnevalsverein Ringwiese, der gemeinsam mit der Staatlichen Grundschule ,,Friedrich Schiller" den Rosenmontagsumzug durch Winzerla veranstaltet. Foto: Jördis Bachmann

Und selbst in der Pandemiezeit hat Geitner den Rosenmontagsumzug nicht ausfallen lassen und stellte 2021 den Rekord für den kleinsten Umzug auf: Einsam mit einigen selbst gebauten Lego-Karnevalswagen war er damals in Winzerla unterwegs. Nun sind es wieder etwa 600 närrische Teilnehmer gewesen, die organisiert von der Grundschule ,,Friedrich Schiller“ und dem Ringwiesen Karnevalsverein durch Winzerla ziehen konnten. Für die 285 Schillerschüler sei das als Tradition nicht wegzudenken, sagt Schulleiterin Konstanze Müller. Sie freue sich, dass so viele Eltern Unterstützung leisten. Manche hätten sich extra Urlaub genommen, um den Umzug mit zu organisieren und dabei sein zu können. Auch die Kinder der Kindergärten Burgauzwerge, Pusteblume und Wirbelwind sowie der Gemeinschaftsschule „An der Trießnitz“ nahmen am Umzug teil.

Die Runde durch das Wohngebiet wurde diesmal etwas verkürzt – untypischerweise startete man am Win-Center. Im kommenden Jahr wolle man jedoch wieder die ganz große Runde drehen, so Müller.

Am Enver-Şimşek-Platz wartete dann die große Bühne, auf der Holger Mützner vom KVR durchs Programm moderierte. Auch Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und Ortsteilbürgermeister Friedrich Wilhelm Gebhardt (SPD) waren gekommen, um mit den Narren den Schlachtruf: „Schillerschule! Helau! Ringel! Pietz!“ zu rufen.

Manchmal, so Geitner, wenn er unter Hochdruck Vorbereitungsarbeiten leiste, frage er sich, warum er das mache. „Wenn ich dann aber die vielen lachenden Kinder durch Winzerla ziehen sehe, bekomme ich Gänsehaut und weiß wieder genau, dass sich die Arbeit lohnt.“