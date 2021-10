Blick in die Ausstellung “Jena – Die Stadt von ihrer schönsten Seite“ in der Goethe Galerie Jena.

Endspurt bei Bilderauktion in Jena: Erlös fließt an Hospiz

Jena. Alle Bilder der OTZ-Fotoausstellung in der Goethe Galerie werden versteigert. Die ersten Auktionen enden am Mittwoch – die Teilnahme ist noch möglich.

Die Benefizauktion zur Fotoausstellung in der Goethe Galerie in Jena biegt auf die Zielgerade ein. Am Mittwochabend laufen die ersten Ebay-Auktionen aus, bei denen Teilnehmer die im Einkaufszentrum ausgestellten Originale für den guten Zweck ersteigern können. Bis zur letzten Sekunde können sich Interessierte noch an der Benefiz-Versteigerung beteiligen.

Die Wandbilder sind auf Alu-Dibond gedruckt und haben eine Größe von 1,80 mal 1,10 Meter. Zudem sind drei Panorama-Motive erhältlich, die 3 Meter breit und 1,10 Meter hoch sind. Alle Bilder sind in den vergangenen zwölf Monaten entstanden und zeigen Stadtansichten bei besonderen Lichtstimmungen: von Kunitz und Jena-Nord über das Stadtzentrum bis nach Lobeda. Unter anderem sind Motive zu ersteigern, die Jena nach den Rekordschneefällen vom Februar zeigen.

Erlös geht ans Hospiz Jena

Die Erlöse fließen komplett ans Hospiz Jena. Die 2019 in Lobeda-Ost eröffnete Einrichtung betreut todkranke Menschen in ihren letzten Lebenstagen und -monaten und will ihnen einen würdigen Abschied ermöglichen. Das Hospiz muss über Spenden fünf Prozent seiner Gesamtkosten finanzieren. Die Gemeinschaftsaktion von OTZ, Goethe Galerie und Stadtwerke Jena soll dazu beitragen, in diesem Jahr den notwendigen Eigenanteil zu sichern.

Eine Übersicht aller versteigerten Motive findet sich unter www.otz.de/auktion – dort sind auch Links zu den Ebay-Auktionen hinterlegt, die gestaffelt zwischen Mittwoch und Freitag auslaufen. Wer kein großes Bild kaufen möchte oder wem der Platz in der Wohnung fehlt, der aber dennoch das Hospiz unterstützen will, kann den Benefizkalender erwerben, in dem ein Teil der Bilder aus der Ausstellung abgedruckt sind. Ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf kommt ebenfalls der Benefizaktion zugute. Erhältlich ist der Kalender derzeit an der Information der Goethe Galerie und im Pressehaus am Holzmarkt 8.

