„Energieregion“ rund um Kahla wird gefördert

Windräder – wie hier bei Bucha – sollen zu einer sicheren und bezahlbaren Versorgung in der „Energieregion Südliches Saaletal“ beitragen.

Kahla. Stadt und Südliches Saaletal bekommen Geld vom Land.

Mit insgesamt fast 330.000 Euro werden Projekte in Kahla, im Schwarzatal, in Schleiz und Jena gefördert. Die Mittel stammen aus der „Förderrichtlinie zu Projekten der Regionalentwicklung und zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels“, teilt das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft mit.

„Nachhaltige Energiekonzepte, regionale Kooperation, touristische Entwicklung, Stadt-Umland-Beziehung – all das können wir mit der Regionalentwicklung fördern, so ländliche Strukturen voranbringen und zukunftsfest aufstellen“, so Staatssekretär Torsten Weil (Linke). „Wir unterstützen damit vor allem konzeptionelle Arbeiten, aus denen heraus wiederum viele neue Ideen und tolle Projekte entstehen.“

Zu den aktuell bewilligten Fördervorhaben gehört das Entwicklungskonzept „Energieregion Südliches Saaletal“, das gemeinsam von der Stadt Kahla und der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal beantragt wurde und das regionale Potenziale für regenerative Energieerzeugung in einem partizipativen Ansatz untersucht.

Mit einem Stadt-Umland-Konzept möchte die Stadt Jena indes eine einheitliche Siedlungsentwicklung mit den umliegenden Gemeinden voranbringen. red