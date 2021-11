Enormer Andrang am Samstag in den Jenaer Impfzentren

Jena. Sowohl vorm Volksbad als auch in der Ziegesarstraße in Lobeda bildeten sich lange Warteschlangen

In den Jenaer Impfzentren im Volksbad und in der Ziegesarstraße in Lobeda war der Andrang für

Auch vorm Impfzentrum in der Ziegesarstraße in Lobeda bildete sich eine Warteschlange. Foto: Alexis Teager

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

eine Impfung ohne vorherigen Termin am Samstag, 13. November, extrem hoch. Stadtsprecher Kristian Philler schätzte am Volksbad gegen 8.30 Uhr etwa 100 Menschen in der Warteschlange, die sich bis hinein in die Grietgasse gebildet hatte. CDU-Stadträtin Elisabeth Wackernagel wusste aus dem persönlichen Umfeld zu berichten, dass einige Impfwillige vier Stunden Wartezeit in Kauf nahmen, um eine Booster-Impfung zu erhalten. Die Kassenärztliche Vereinigung war am Sonntag für eine Auskunft über die Gesamtzahlen der Impfungen am Samstag in Jena nicht zu erreichen.

Die aktuelle Impfquote für Jena liegt nach Angaben der der Kassenärztlichen Vereinigung mit Stand 8. November 2021 bei 57,39 Prozent für vollständig Geimpfte und bei 56,70 Prozent bei Erstimpfungen, schreibt die Stadt Jena auf ihrer Webseite zur Corona-Impfung.

Am 20. und 27. November ist zwischen 7.30 und 13.30 Uhr das Impfen ohne Termin wieder möglich. Zur Wahl stehen die Impfstoffe BioNTech sowie Johnson&Johnson. Impftermine außerhalb dieser Zeiten werden weiterhin auf der Serviceseite der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen unter impfen-thüringen.de oder unter der Telefonnummer 03643/4950490 vermittelt.