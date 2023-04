Zum Entenrennen in Dorndorf-Steudnitz werden stets hunderte Quietscheenten auf die Saale gesetzt.

Entenrennen in Dorndorf-Steudnitz feiert 20. Jubiläum

Dorndorf-Steudnitz. Nach dreijähriger Zwangspause wird wieder das traditionelle Entenrennen in Dorndorf-Steudnitz veranstaltet. Es ist zugleich das 20. Jubiläum.

Nachdem die Corona-Pandemie zuletzt dreimal in Folge zu einer Absage des Entenrennens in Dorndorf-Steudnitz führte, kann die Traditionsveranstaltung nun an diesem Montag, 1. Mai, ihr 20. Jubiläum feiern.

„Ich bin froh, dass das Entenrennen wieder stattfinden kann, denn viele hatten schon nicht mehr daran geglaubt. Aber es ist unser Anspruch, diese Tradition für uns und unsere Gäste zu erhalten“, sagt Ortsteilbürgermeister Matthias Bornschein (CDU).

Der Startschuss für das Entenrennen, dem die Carl-Alexander-Brücke eine schöne Kulisse gebe, wird gegen 14.30 Uhr erfolgen. Bis 13.45 Uhr könnten Quietscheenten abgegeben beziehungsweise noch erworben werden. Nach dem Rennen würden bei der Siegerehrung ab 15.30 Uhr nicht nur die Besitzer der drei schnellsten Enten, sondern auch der originellsten einen Preis erhalten.

Bad-Freikarte kann abgeholt werden

Rund um das Entenrennen haben verschiedene Vereine und der Kindergarten „Saaletalzwerge“ einen Familiennachmittag mit unter anderem Livemusik, Hüpfburg, Kinderschminken und kulinarischer Versorgung vorbereitet. Zudem können die bei der Dornburg-Camburger Aktivwoche gesammelten Stempel gegen eine Freikarte für das Camburger Bad eingelöst werden.

Bereits am Sonntag, 30. April, wird zum „Tag der Feuerwehr“ eingeladen. Die Jugendfeuerwehr und die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr werden ab 14 Uhr einen Löscheinsatz beziehungsweise das Retten einer eingeklemmten Person aus einem Auto simulieren. Ab 17.30 Uhr startet dann das Maibaumsetzen. Auch hier wird es ein kulinarisches Angebot geben.

Gäste werden an beiden Tagen gebeten, möglichst den Parkplatz am nahe gelegenen Supermarkt zu nutzen und zum Festgelände an der Carl-Alexander-Brücke zu laufen.

Freier Eintritt ins Bad winkt: Dornburg-Camburger sollen sich bewegen