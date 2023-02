Entwarnung: Kartbahn Jena wieder freigegeben

Jena. 38 Personen mussten am Samstag wegen Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus. Wie es dazu kam und wie die Kartbahn Jena reagiert:

Ausgerechnet beim Rennen der Champions: Nach einem Unfall auf der Kartbahn Jena am Samstag klagten insgesamt 50 Personen über Atemnot. Das rief ein Großaufgebot von Feuerwehren und Rettungskräften auf den Plan, welche mit ihren mitgeführten Messgeräten einen erhöhten Kohlenmonoxid-Gehalt in der Luft feststellten. Bis auf weiteres musste die Rennstrecke gesperrt werden. Am Montag wurde nun die Heiz- und Lüftungstechnik eingehend überprüft.

Laut Bezirks-Schornsteinfeger Mathias Kranhold ist der Vorfall auf Inversionswetterlage zurückzuführen. Diese wird auch als Umkehrwetterlage bezeichnet, bei der die oberen Luftschichten in der Atmosphäre wärmer sind als die unteren. Die Abgase des Ofens im Bistro seien demnach nicht nach oben aufgestiegen, sondern nach unten gedrückt worden, so Kranhold. „Die Lüftungsanlage saugt an der Stelle Frischluft an und hat die Abgase in den Gastraum und die Kartbahn geblasen“, sagt der Schornsteinfeger.

Ofen bekam keine Luft mehr

Die Abgase eines Ofens enthalten nun aber vornehmlich Kohlendioxid. Dass ein erhöhter Kohlenmonoxid-Wert in den Innenräumen gemessen wurde, führt die Geschäftsführerin der Kartbahn Heike Meißgeier auf die kurzzeitig hohe Auslastung im Bistro zurück. Nachdem eine 16-Jährige auf der Strecke in eine Bande gefahren sei, seien alle Personen vom Sanitäter von der Unfallstelle weggeschickt worden. Die rund 50 Personen seien daraufhin alle in das Bistro gegangen.

„Die Leute haben dem Ofen die Luft zum Atmen genommen“, sagt Meißgeier. „50 Menschen auf einmal haben wir so sonst nicht im Bistro.“ Der Kohlenmonoxid-Gehalt im Rauch stieg also an, weil dem Ofen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung stand. Mit einem Kohlenmonoxid-Melder wäre der erhöhte Wert früher bemerkt worden; in Deutschland besteht jedoch noch immer keine Pflicht diese bei Betrieb eines Ofens zu installieren.

Amt für Arbeitsschutz ermittelt

Wie Kristian Philler, Pressesprecher der Stadt Jena, am Montag mitteilt, hätten die Kohlenmonoxid-Werte schnell wieder Normalwerte erreicht. Bei insgesamt 50 Personen wurden noch vor Ort erhöhte Kohlenmonoxid-Werte im Blut festgestellt. Kristian Philler zufolge sind 38 Personen zur Behandlung und Untersuchung in Kliniken eingewiesen worden. Die übrigen zwölf Personen hätten direkt nach Hause entlassen werden können. Im Verlauf des Nachmittages sei seitens der Einsatzleitung von Schwerverletzten gesprochen worden, es habe sich aber lediglich um verletzte Personen gehandelt, erklärt Philler.

Laut dem Pressesprecher der Polizei Daniel Müller wird derzeit nicht zu dem Vorfall ermittelt, da sich der Anfangsverdacht einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Straftat nicht bestätigt hat. Hierzu ermittele das Amt für Arbeitsschutz Gera, sagt Philler. Dieses war auch am Montag in der Kartbahn, um dem Vorfall auf den Grund zu gehen und alles zu kontrollieren. Die Messwerte seien weiterhin im grünen Bereich, sagt Heike Meißgeier.

Verbesserungen der Messtechnik

Der Arbeitsschutz habe aber lediglich Empfehlungen abgegeben, so Meißgeier. „Wir haben die Verbesserungen von uns aus beschlossen, damit sowas nie wieder passiert“, sagt die Geschäftsführerin. So sollen in den nächsten Tagen unter anderem ein Kohlenmonoxid-Melder sowie installiert werden, um die Kartbahn pünktlich am Donnerstag wieder öffnen zu können.

Auch einen Windkat will Meißgeier vorsichtshalber einbauen lassen. Diese Verlängerung des Schornsteins verhindert den Rückstau von Rauchgasen. Bezirks-Schornsteinfeger Mathias Kranhold zieht zudem in Erwägung, mit Messgeräten den Unterdruck im Blick zu behalten.