Er brachte Jena auf Platz der 3 Schlagerparade

Die Gedenktafel für Heinz à Brassard wurde zu seinem 100. Geburtstag an seiner früheren Wirkungsstätte in der Wagnergasse enthüllt.

Thomas Beier über den singenden Schuhmacher von Jena und Udo Jürgens im Volkshaus

An dieser Stelle sollen immer auch die Wünsche älterer Leser bedacht werden. Einer kam gestern in die Redaktion und berichtete von 1955/1956. Damals konnte Jena einen sensationellen dritten Platz belegen – nicht bei irgendeinem megawichtigen Wettbewerben à la Zukunftszentrum – es ging um einen Schlagerwettbewerb!

Das Lied aus Jena stammte von Heinz à Brassard, dem singenden Schuhmachermeister, der als Mitbegründer des Jenaer Karnevals gilt; eine Gedenktafel erinnert an ihn in der Wagnergasse. Brassards Erfolgsschlager ähnelt dem Studentenlied „In Jene lebt sich’s bene“, ist aber weinseliger: „Auf Jenas Bergen wächst auch ein Wein. Der perlt genau so wie der vom Rhein.“

Apropos Schlager und Wein: Udo Jürgens, zu dessen größten Hits „Griechischer Wein“ gehörte, kommt ins Volkshaus. Posthum versteht sich, wenn am 1. März der erfolgreiche Udo-Jürgens-Interpret Alex Parker an einer opulenten Hommage mitwirkt. Endlich wieder Leben in der Volkshaus-Bude, möchte man meinen. Mal sehen, ob die Jenaer bei „Aber bitte mit Sahne“ komplett ausrasten.