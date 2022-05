Er griff von Jena aus nach den Sternen

Ein letztes Glas auf den großen Astronomen Hans G. Beck, der über 40 Jahre bei Carl Zeiss in Jena maßgebend an Entwicklung und Verbreitung von astronomischen Geräten beteiligt war.

Jena. Nachruf: Der Jenaer Astronom Hans G. Beck ist am 10. Mai im Alter von 92 Jahren verstorben. Wer heute das All durch ein Zeiss-Teleskop betrachtet, nutzt auch seine Entwicklungen

Er war in vielerlei Hinsicht herausragend, der zwei Meter große Jenaer Astronom Hans G. Beck, vielen besser bekannt als Astro-Beck. Am 10. Mai ist der Wissenschaftler und langjährige Leiter des Zeiss-Astro-Labors im Alter von 92 Jahren verstorben. Zeitlebens hat er nach den Sternen gegriffen: Seine Erinnerungen und viele Anekdoten aus der bewegten Zeit bei Carl Zeiss in Jena vom Ende der 1950er-Jahre bis hinein in die 1990er-Jahre hat Beck in verschiedenen Schriften festgehalten und wurde so auch zu einem Zeiss-Chronisten.

Als Sohn eines Bäckermeisters wurde er 1930 in Blankenstein geboren, wuchs ab dem sechsten Lebensjahr in Saalfeld auf. An der Friedrich-Schiller-Universität studierte er später Physik und Astronomie. Schon in seiner Abschlussarbeit beschäftigte sich der junge Beck mit der Untersuchung eines Koordinatenmessgerätes des VEB Carl Zeiss Jena. 1954 wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Zeiss und übernahm bereits im Alter von 28 Jahren die Leitung des Astro-Labors. „Astro-Beck“, wie er bald genannt wurde, bekam bereits als junger Wissenschaftler anspruchsvolle Aufgaben übertragen.

Er hielt sowohl wissenschaftlich als auch wirtschaftlich die Fäden in der Hand. Seine Technik-Affinität und seine Leidenschaft für die Astronomie verknüpften sich mit nüchternem Geschäftssinn. Beck hatte entscheidenden Anteil an der Entwicklung von Planetarien und Teleskopen. Der Austausch auf internationalen Konferenzen, den Beck forcierte, führte zu Lieferungen von Planetarien und Teleskopen in die ganze Welt. Mehr als 100 Auslandsaufenthalte, die insgesamt eine Zeitspanne von zweieinhalb Jahren umfassten, zählte Beck selbst einst rückblickend. Indien, Japan, USA und China: Beck reiste seit den 1950er-Jahren zu Konferenzen und Messen weltweit. Das hohe Niveau der Astro-Geräte und Planetarien trug maßgebend zum guten Ruf der Zeiss-Geräte aus Jena bei.

Im Jahr 1961 wurde er Abschnittsleiter für Forschung und Entwicklung astronomischer Geräte und Planetarien. Allerdings löste man Beck 1979 wegen „mangelnder sozialistischer Leitungstätigkeit“ hier ab. Bequem war er nie. Bis 1994 blieb er Zeiss jedoch als Leiter des Astro-Labors und der Großoptikfertigung treu.

Seine Frau Ingeborg hielt ihm zu Hause den Rücken frei, denn Hans Beck war nicht nur erfolgreicher „Industrie-Astronom“, sondern auch Vater von sechs Kindern. Heute sagt sein ältester Sohn Bernard, der Vater habe seine Kinder geliebt. Am Ende seines Lebens, als Blindheit und Demenz die Oberhand errangen, kümmerte sich die Familie liebevoll um ihn.

Wer heute in einem Zeiss-Planetarium sitzt, sollte wissen, dass „Astro-Beck“ an der Entwicklung und Verbreitung der Geräte-Technik einen Anteil trug. Die „Sternzeiten“ hat Beck hinterlassen, er schrieb sie im Alter von über 80 Jahren, hielt in der Schrift die Geschichten der Zeissianer fest, aber auch seine eigene. Ein Mann, der durchaus aneckte, wusste, wohin er wollte und uns den Blick zu den Sternen ebnete.

Die Beisetzung erfolgt am Freitag, 20. Mai, 14 Uhr auf dem Ostfriedhof