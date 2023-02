Erdbeben in Türkei und Syrien: Jenaer Hilfe für vernachlässigte Gebiete

Jena. Der Jenaer Verein Weltraum sammelt Geld- und Sachspenden für jene Gebiete, die wegen politischer Spannungen kaum Hilfen erhalten.

Während der Mahnwache im Gedenken an die Opfer des Erdbebens in der Türkei, in Syrien und Kurdistan wurde am Freitag auf dem Jenaer Holzmarkt auch daran erinnert, dass es Hilfskonvois aus politischen Gründen schwer haben, in bestimmte betroffene Gebiete durchzukommen.

„Auch in Jena leben viele Familien, deren Angehörige von dem Erdbeben und der fehlenden staatlichen Unterstützung betroffen sind. Diese Angehörigen leben vor allem in den Gebieten Afrin, Idlib und Cindirês. Der Zugang der Sachspenden und Unterstützung wird allerdings von türkischer und syrischer Regierung in diesen Gebieten blockiert, was zur Folge hat, dass die Betroffenen auf sich allein gestellt sind“, so die Organisatoren der Mahnwache, Mitglieder des Vereins Weltraum. S

o wurden auf dem Holzmarkt Spenden gesammelt, die in genau jene Gebiete weitergeleitet werden sollen. Zudem gibt es die Möglichkeit, Geld- oder Sachspenden zum Weltraum zu bringen, Unterm Markt 13.

Der Weltraum (Mo-Fr, 15-19 Uhr) ist ein interkultureller Treffpunkt für alte und neue Nachbarn in Jena, von Flüchtlingen und Menschen, die schon länger hier leben. Er ist offen für alle, die ein solidarisches Miteinander in dieser Stadt und der Welt befördern möchten.