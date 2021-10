Erdwärme-Bohrung in Zeulenroda.

Erdwärme für das Baufeld am Jenaer Eichplatz

Jena. Strabag unternimmt Probebohrungen in Jena. Das zieht Verkehrsbeeinträchtigungen nach sich

Ab kommenden Dienstag, 2. November, wird es eine weitere Baugrunduntersuchung zur Prüfung einer möglichen Nutzung von Erdwärme durch die Strabag Real Estate auf dem Baufeld A des Eichplatz-Areals geben. Hierfür wird eine Probebohrung erstellt und anschließend eine Erdsonde in den Boden gebracht. Die Maßnahme wird voraussichtlich zehn Tage andauern. In diesem Zeitraum sind anteilige Sperrungen des Eichplatzes notwendig. Die beauftragte Firma ist angehalten, Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner auf ein Minimum zu beschränken und die Arbeiten in den gesetzlich vorgegebenen Tageszeiten zu realisieren.

Aktuelle Informationen rund um die Maßnahmen auf dem Eichplatz gibt es auf der Projektseite www.eichplatzareal.de