Erfurter Hof: Auktion hilft Jenaer Vereinen

Das Hotel „Erfurter Hof“ in Erfurt hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern. Von der gemeinnützigen Versteigerung des eingelagerten Inventars haben auch zwei in Jena ansässige Vereine etwas. Die Thüringer Krebsgesellschaft und die Elterninitiative für krebskranke Kinder erhielten je 1500 Euro.

Die Landesentwicklungsgesellschaft hat den Wandel des Hotel-Gebäudes begleitet. Den Ersteigerungserlös übertrug sie zunächst an den Verein „LEG-Sommerschule – Unternehmen engagieren sich für Familien“. Anke Kalb und Michael Russ vom Verein reichten am Mittwoch das Geld in Jena weiter. Das Foto entstand am Vereinssitz der Thüringer Krebsgesellschaft, die auch ein kleines Geschenk parat hatte.