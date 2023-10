Erinnerung an den Herbst 1989 in Jena

Jena. Abendgottesdienst mit Alt-Oberbürgermeister Albrecht Schröter in der Stadtkirche am Sonntag

Die Gemeinde der Stadtkirche lädt kommenden Sonntag, 15. Oktober, 18 Uhr zu einem Abendgottesdienst in die Stadtkirche ein. Damit soll an die Ereignisse des 15. Oktober 1989 erinnert werden. Auch in Jena hatten sich Gruppen und Initiativen gebildet, die nicht nur von Ängsten, Unzufriedenheit und Ratlosigkeit getragen waren, sondern mit Mut und Hoffnung nach Lösungswegen suchten. Einige jener Gruppen stellten sich an jenem 15. Oktober in der Stadtkirche vor. Der Andrang war so groß, dass die Veranstaltung am Abend noch einmal wiederholt werden musste.

Am Sonntag werden auch Zeitzeugen zugegen sein. Ursprünglich wollte Regionalbischöfin Friederike Spengler den Gottesdienst leiten; doch ist sie kurzfristig verhindert. Sie gehörte damals zu den mutigen Leuten, die die Veranstaltung organisiert hatten. Anstelle von Friederike Spengler wird Alt-OB Albrecht Schröter den Gottesdienst am Sonntag leiten. Er war 1989 Pfarrer im Lutherhaus und Mitstreiter der Veranstaltung. Im Anschluss an jene Doppel-Zusammenkunft in St. Michael habe er im Lutherhaus sieben Gäste zum Abendessen gehabt, berichtete Schröter. Fünf von ihnen, so habe sich später erwiesen, seien Stasi-Zuträger gewesen.

In der Einladung der Kirchgemeinde heißt es: „Teilen Sie mit uns Ihre aktuellen Sorgen, Ihre Ratlosigkeit und Ängste, Ihre Freude, die Dankbarkeit“.

Sonntag, 15. Oktober, 18 Uhr, Stadtkirche Jena