Erinnerung an Julien Saelens

Julien Saelen, am 20. August 1920 in Brügge geboren, war bekannt und beliebt unter seinen belgischen Kameraden. Als gelernter Möbelmacher hatte er sich als junger Mann den Widerstand angeschlossen, wo er verraten, am 11. Mai 1944 festgenommen und nach Kahla deportiert wurde. Er wurde am 7. April 1945 von einem SS-Mann hinterrücks erschossen. Historisches Foto: Julien Saelens (rechts) mit seinem Sportskameraden Emiel Pauwels