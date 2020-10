Erinnerung ans Jenaer Sommertheater

Das diesjährige Sommerspektakel des Theaterhauses Jena musste bekanntlich der Coronakrise weichen. Das ist aber kein Grund, auf das dafür entworfene Panoramabild zu verzichten, meinte man im Theaterhaus Jena. Und so erhielt jetzt Michael Pook vom Jenaer Graffiti-Künstler-Duo „Farbgefühl“ den Auftrag, den halbrunden Zaun, der den Theatervorplatz von der momentanen Großbaustelle der Ernst-Abbe-Bücherei abtrennt, mit einem durchgehenden Panoramabild zu versehen.

Damit dürfte Michael Pook – diesmal ohne seinen Künstlerpartner Michael Drosdek – im Laufe der nächsten Woche fertig werden, wie er selbst einschätzt. Dann wird der Blick des Theaterbesuchers ein wenig von der Baustelle abgelenkt und vielleicht hineingezogen in jene farbige Darstellung eines fantasievoll bewegten Waldes oder auch Dschungels, der sich halbrund um den Platz spannt. Es ist der Entwurf von Sandy Gessner, die genau jene Darstellung eigentlich für den Theater-Auftakt zur Kulturarena entworfen hatte, der Anfang Juli mit der Open-Air-Inszenierung „Sladek“ nach Ödön von Horvath erfolgen sollte. Regisseurin Lizzy Timmers wollte ihren Helden Sladek dafür durch eine Welt der Bilder wandern lassen.

In 16 Jahren zahlreiche künstlerischeSpuren in der Stadt hinterlassen

Für den Künstler Pook ist diese Arbeit ungewöhnlich, weil es sich ausnahmsweise mal nicht um eine eigene Idee handelt. Dennoch hat er sich mit Hingabe und Einfühlungsvermögen an den Auftrag gemacht. Das hatte allerdings auch nächtliche Besucher angelockt, die mit ihren Spraydosen auf dem noch leeren Teil des Zauns Spuren hinterließen. Die aufgesprühten Worte werden nicht von Dauer sein. Pook übersprüht sie und hofft, dass sein Werk am Ende Bestand haben mag.

In seiner nun schon 16-jährigen Arbeit als Mitglied von „Farbgefühl“ hat er schon ganz andere Spuren hinterlassen. Spuren, die als farbliche Hingucker das Stadtbild bereichern. So etwa an verschiedenen Trafo-Häuschen, an den „Adern von Jena", am Busbahnhof, am Damaschkeweg in Winzerla, im Foyer des Jenaer Patentamtes und an der Paradies-Toilette. Aber auch in Sachen Theater war „Farbgefühl“ schon unterwegs, so für das Bühnenbild der Inszenierung von „Schillers Räuber", einer Jugendoper von Ludger Vollmer.

Nicht zu vergessen, dass „Farbgefühl“ schon oft Workshops zum Thema Graffiti geleitet hat, wo die beiden Künstler zeigten, worauf es ankommt und wie man gekonnt mit Spraydosen Ideen umsetzt.

Natürlich lässt es Michael Pook auch nicht kalt, wenn immer mal wieder Graffiti-Schmierereien in der Stadt erscheinen. Das sei aber seiner Ansicht nach erheblich zurückgegangen. Wenn man jungen Menschen zeige, wie sie sich ohne den Druck, nachts erwischt zu werden, tagsüber in aller Ruhe an zugelassenen Flächen probieren können, würden sie spüren, dass diese Art von Graffiti viel besser sei. Deshalb sei es auch gut, wenn mehr Flächen in der Stadt zur Verfügung gestellt würden.