Jenaer Report: „Erkältungssaison im Frühjahr ausgefallen“

Jena. Krankenstand in Jena in der Pandemie deutlich gesunken. 56 Prozent weniger Atemwegserkrankungen im ersten Halbjahr 2021, aber hoher Anteil von Muskel-Skelett-Erkrankungen.

Im ersten Halbjahr 2021 haben erwerbstätige Frauen und Männer in Jena ungewöhnlich selten krankheitsbedingt bei der Arbeit gefehlt. Das ist eine zentrale Erkenntnis im Gesundheitsreport 2021 der DAK. Die gesetzliche Krankenkasse DAK ist wegen ihrer großen Versichertenzahl – in Thüringen 130.000, in der Region Jena 16.000 – in hohem Maße repräsentativ. Und so lag der Krankenstand in der Region laut Report bei 3,6 Prozent und um 1,2 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau. Demnach waren an jedem Tag bis Ende Juni durchschnittlich 36 von 1.000 DAK-versicherten Beschäftigten krankgeschrieben.

Minus bei Atemwegskrankheiten

Hintergrund des gesunkenen Krankenstands sei der massive Rückgang bei den Atemwegserkrankungen (minus 56 Prozent). Für das gesamte Jahr 2020, das ebenfalls analysiert wurde, betrug der Krankenstand in der Region 4,5 Prozent. Den meisten krankheitsbedingten Arbeitsausfall in Thüringen hatten 2020 mit 5,8 Prozent Eisenach, der Wartburgkreis sowie der Landkreis Nordhausen und der Kyffhäuserkreis, den geringsten die Region Weimar mit 4,4 Prozent. Erkältungskrankheiten rangieren in der Statistik zum Krankenstand in der Stadt Jena oft unter den Top-3-Krankheiten, die am häufigsten zu Arbeitsunfähigkeit führen. Trotz des Rückgangs lagen sie auch im ersten Halbjahr 2021 auf Platz drei. Bis Ende Juni kamen in der Region auf 100 DAK-versicherte Beschäftigte 75 Fehltage wegen Atemwegserkrankungen, 95 Tage weniger als im Vorjahreszeitraum.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Die Erkältungssaison im Frühjahr 2021 ist nahezu komplett ausgefallen“, kommentiert Doreen Kunath, Chefin der DAK-Gesundheit in Jena, die Studienergebnisse. „Wir sehen, dass sich Homeoffice, Lockdown und verstärkte Hygienemaßnahmen positiv ausgewirkt haben. Sie schützen nicht nur vor Corona, auch andere gewöhnliche Erkältungserreger werden seltener übertragen.“

Hoher Anteil von Muskel-Skelett-Erkrankungen

Gleichzeitig, so betont Kunath, seien die Begleitumstände der Pandemie gerade im ersten Halbjahr 2021 für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Region auch belastend gewesen. Der DAK-Gesundheitsreport für Jena analysiert neben dem ersten Halbjahr 2021 auch die Fehlzeiten des gesamten Vorjahres: Demnach gingen 2020 die meisten Ausfalltage auf das Konto von Muskel-Skelett-Erkrankungen, wie etwa Rückenleiden. Bezogen auf 100 DAK-versicherte Beschäftigte waren es 315 Tage. Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems waren für fast ein Fünftel (19,1 Prozent) des gesamten krankheitsbedingten Arbeitsausfalls verantwortlich. An zweiter Stelle folgten psychische Erkrankungen. 16,4 Prozent des Krankenstandes wurden 2020 von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen verursacht.

Homeoffice gesund gestalten

Die Anzahl der Fehltage in diesem Bereich sank allerdings um rund 15 Prozent auf 270 je 100 Versicherte. Die Analyse zeigt, wie sich vor dem Hintergrund der Pandemie, der Corona-Schutz- und Hygienemaßnahmen sowie des Homeoffices die Fehlzeiten in der Region entwickelt haben. Bundesweit sind im ersten Halbjahr 2021 fast 40 Prozent der Beschäftigten regelmäßig im Homeoffice gewesen. Aktuell stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, die vollständige oder teilweise Rückkehr an den Arbeitsplatz zu organisieren.

Die DAK-Gesundheit bietet deshalb Firmen unter dem Motto „New Normal“ (Online-)Workshops und Seminare an. Das Angebot im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements der DAK-Gesundheit richtet sich an Führungskräfte und ihre Beschäftigten, um das Homeoffice, aber auch hybrides Arbeiten gesund zu gestalten. Hybrides Arbeiten bezeichnet das Nebeneinander von Arbeiten im Büro und im Homeoffice. „Ob Homeoffice oder Büro – wir wollen das Beste aus beiden Welten und die jeweiligen Risiken vermeiden“, sagt Doreen Kunath.

Die DAK-Gesundheit ist eine der größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. Sie hat mehr als 130.000 Versicherte in Thüringen, davon rund 16.000 in der Region Jena. Mehr Informationen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement der Kasse gibt es online unter: www.dak.de/BGM