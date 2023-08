Erkenne deine Stadt: Auflösung des großen Jenaer Sommerrätsels

Unsere Redaktionspraktikantinnen Rieke Holst (links) und Alexandra Hering hatten es als Glücksfeen am Donnerstag in der Hand: Aus den Einsendungen mit 30 richtigen Antworten zu den 30 Fotorätseln losten sie die Gewinnerinnen und Gewinner der sieben Preise aus.

Jena. Das Saaltor und die Teufelslöcher waren besonders knifflig. Der Hauptpreis geht an Holger Mäusezahl.

Das traditionelle Sommerrätselspiel „Erkenne deine Stadt“ beschert den Gestaltern des Foto-Parcours Jahr für Jahr die Überlegung, ob beim nächsten Mal am Schwierigkeitsgrad-Regler in die eine oder andere Richtung neu gedreht werden müsste. Vor zwei Jahren zum Beispiel konstatierten wir: Oh, Hilfe, fast alle der Einsendungen in mittlerer dreistelliger Zahl bergen zu 100 Prozent richtige Antworten! Zu einfach also! Voriges ging das Ergebnis in die richtige Richtung: Es war durchwachsener.

Diesmal jedoch gab es unter den knapp 200 gültigen Einsendungen zum Thema „Jena und sein Wasser“ lediglich 27, in denen jeweils alle 30 Foto-Rätsel richtig gelöst worden sind. Unter diesen Einsendungen losten die Glücksfeen Rieke Holst und Alexandra Hering, beide Praktikantinnen unserer Redaktion, am Donnerstag die Gewinnerinnen und Gewinner von sieben Preisen aus.

Erkenne deine Stadt Jena Erkenne deine Stadt Jena Brunnenbecken vorm Phyletischen Museum. Foto: Thomas Stridde / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Schaltkästen der Stadtwerke mit Doppelsinn: "Wasserstand" am Lutherplatz. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena „Walk of Fame“ der Abwasser-Meister mit je einem Kanaldeckel: hier Berndt Seidel, Engelplatz. Foto: Thomas Stridde / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Schriftzug im Saalstraßen-Pflaster zum Saalehochwasser 1890. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Wer hat da eine feuchte Nase, so dass Passanten per Finger Tropfen auffangen können? Foto: Thomas Stridde / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena An der Hausfassade, Steinweg 37, angebracht über der Fahrschule. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena In Gänze ist's der Schriftzug "Volks-Bad", am Eingang des Hauses. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Der Kanal ist der Zufluss zum Burgauer Wasserkraftwerk. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Zugang zu den Toiletten am Markt, wegen der Kellergeschoss-Lage "U-Bahn" genannt. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Haus Tonnenmühle, der Name deutet auf einstige Wasserkraftnutzung am Löbdergraben. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Hydrant in der Seidelstraße nahe der "Muskelkirche" der Universität. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Der Dornberg mit einem Wasserhochbehälter, zu finden zwischen Closewitz und Krippendorf. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Bei archäologischen Grabungen freigelegter Brunnen auf dem Eichplatz Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Alte Wassertechnik an der Zufahrt von der Schnellstraße nach Wöllnitz. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Brunnenplatz vorm Eingang zum Hotel Esplanade am Carl-Zeiß-Platz. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Dieses feuchte Gesicht gehört zum Philisterbrunnen am Faulloch (Johannistor). Foto: Thomas Stridde / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Wilde Saale-Badestelle am Rasenmühlenwehr, das USV-Sportzentrum ganz in der Nähe. Foto: Thomas Stridde / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Die Wasserrinne in der Johannistraße, die gar kein Wasser führt. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Das wilde Wässerchen ergießt sich an den Teufelslöchern in der Wöllnitzer Straße. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Fisch rechts vom "Göhre"-Eingang, Durchgang Richtung Marktmühle. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Das Pipi-Verbotsschild auf der Rasenmühleninsel, nahe der Felsenkeller-Bahnunterführung. Foto: Thomas Stridde / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Öffentliche Bezeichnungen zur Wasserstadt Jena, zum Beispiel das Straßenschild Teichgraben. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena "... dass dich das Gewässer nicht verschlinge..." Ricarda Huchs Weihespruch zur Camsdorfer Brücke Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Der Bildausschnitt gehört zum Wöllnitzer Weißbierbrunnen. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Saale-Sitztraversen unterhalb der alten Schwimmhalle Lobeda-West (Alfred-Diener-Straße) Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Alter Wasserturm nahe der Zufahrt zum Gewerbegebiet Göschwitz. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Dieses Brünnlein fließt am Rathausplatz im Ortsteil Lobeda-Altstadt. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Hier kommt die Leutra ans Licht: im Bereich Ernst-Haeckel-, Erbertstraße. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Das Fischlein am Eulenhaus, Schillerstraße, gegenüber dem Goethe-Galerie-Eingang. Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Erkenne deine Stadt Jena Regenfallrohr in der Neugasse 6, bestrickt von der Inhaberin des Ladens "Fadenwohl". Foto: Kristian Philler / Funke Medien Thüringen

Der erste Preis geht an Holger Mäusezahl aus Jena: Die Firma Zeiss hat wie in den Vorjahren ein hochwertiges Fernglas aus eigener Fertigung als Hauptpreis gestiftet.

Das Unternehmen Schott Jena stellt als einen weiteren Preis einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro zur Verfügung. Freuen darf sich darüber Mario Drick aus Eisenberg. Der dritte Preis geht an Nick Schönhütte aus Bucha: Die „ Noll“ -Wirtsleute Michaela Jahn-Neubert und Andreas Jahn steuern einen Gutschein im Wert von 50 Euro zur Beköstigung zweier Personen in der „Noll“ bei. Den vierten Preis – das von der Stadtverwaltung gesponserte Exemplar des „Lexikons zur Stadtgeschichte“ – geht an Karin Wenzel aus Jena.

Schön für den Sommer: zwei Sonnenliegestühle. Bereitgestellt werden sie wie in der vorjährigen „Erkenne“ -Saison von den Stadtwerken Jena. Gewinnerin dieses Preises ist Martina Fey aus Jena. „Bücherstuben“-Inhaber Gunther Philler und sein Sohn Kristian Philler bringen ein Exemplar des Buches „Jena in Wort und Bild“ auf den Tisch der Stifter-Gaben. Dieser Preis wurde Kathrin Klinger aus Jena zugelost. Viel mit dem Rätsel-Thema Wasser hat das Gärtnern zu tun. So sollte Klaus Pantke aus Jena etwas mit diesem Preis anfangen können: einem 20-Euro-Gutschein der Firma „Boock Gartenkultur - Gärtnerei Boock“. Und: Karsten Hölzer aus Jena hat den rätselthematisch treffendsten Preis gewonnen: einen Kasten mit sechs Liter-Flaschen besonderen Mineralwassers aus dem Reformhaus Tonndorf.

Mit allen Gewinnern setzen wir uns in Verbindung. Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und freuen uns über die vielen Kommentare. „Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber auch Verdruss bereitet, wenn die Bildausschnitte zu wenige Anhaltspunkte lieferten. Hoffentlich gibt es im nächsten Jahr wieder ein neues Rätsel“, schreibt zum Beispiel Christine Fischer – in deren Einsendungen alle Antworten richtig waren.

Die härteste Rätselnuss war eindeutig die Beschriftung „Saaltor“, die sich nicht etwa in der Saalstraße beim einstigen Saaltor-Standort befindet, sondern am Haus Steinweg 37. Daneben lagen viele Einsendungen auch mit dem Wasserfall an den Teufelslöchern. Fälschlich wurde er zum Beispiel beim Burschenplatz im Rautal, beim Erlkönig oder im Pennickental verortet.

Besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr Kristian Philler, der viele Foto-Rätsel beisteuerte.