Erlös des Kalenders 2023: Sparkasse Jena spendet an Kindergarten und Tierheimverein

Jena. Was die Kita „Himmelszelt“ und der Tierheimverein mit den jeweils 4200 Euro geplant haben.

Eine Spende von 8560 Euro konnte die Sparkassenfiliale Jena-Mitte jetzt an den Kindergarten „Himmelszelt“ und den Tierheimverein übergeben.

In den Sparkassenfilialen wird traditionell zum Weltspartag der limitierte Sparkassenkalender ausgegeben, der in Zusammenarbeit mit dem Foto-Klub Jena 78 und der Wachwerk GmbH aus Jena entstand. Jeder Kunde konnte im vergangenen Jahr beim Empfang seines Exemplars eine Spende für einen guten Zweck tätigen. Allein die Filiale Jena-Mitte gab 4200 Kalender aus und nahm 8560 Euro an Spenden ein. Über die Verwendung entscheidet die jeweilige Filiale selbst und der Kunde erfährt vor Ort, für was seine Spende eingesetzt wird.

Bei der Ausgabe des vorherigen Sparkassenkalender 2022 flossen in Jena und im Saale-Holzland-Kreis Spenden in Höhe von über 20.000 Euro zurück in verschiedene Projekte von Kindergärten, Schulen und Vereinen. Insgesamt 13.000 Stück des begehrten Jahresbegleiters 2023 ließ die Sparkasse Jena-Saale-Holzland drucken. Das diesjährige Motto lautet: „Lithografie trifft Fotografie 2023.“

Der Kindergarten will mit seinen 4280 Euro eine Holzwerkbank für den Außenbereich, ein Sonnensegel sowie einen Gummistiefelbaum anschaffen. Der Verein will das Tierheim-Hauptgebäude dämmen. Den symbolischen Spendenscheck nahmen die Leiterin des Kindergartens, Caroline Feustel, und der Vorsitzende des Tierheimvereins, René Glaser, entgegen.