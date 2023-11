Erneut Vandalismus an Panzerblitzer in Jena: Wieder sind alle Scheiben eingeschlagen

Jena. Binnen zwei Wochen gab es zum zweiten Mal eine ähnliche Attacke auf einen Blitzer in Jena: Hier ist es passiert.

Er war gerade erst wieder instand gesetzt, da gab es bereits den nächsten Anschlag auf einen Panzerblitzer in Jena. Der steht aktuell in der Oßmaritzerstraße in Winzerla vor der Gemeinschaftsschule (Tempo 30-Zone). Alle Scheiben, hinter denen die Radareinheit, der Blitz und die Kamera sitzen, sind zerschlagen – und das in beide Kontrollrichtungen. Die Scherben liegen noch auf dem Panzerblitzer.

Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) ist entsetzt über den Vandalismus. „Eine Attacke mit ähnlichem Muster ereignete sich bereits vor zwei Wochen, mitten am Tag, in der Wöllnitzer Straße. Das lässt möglicherweise Rückschlüsse auf die neuerliche Täterschaft zu“, sagt Koppe. Ohnehin sei die Zuspitzung der Fälle an diesem Gerät in diesem Jahr signifikant. „Aktuell denken wir in der Kommunalen Ordnung über zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung des Blitzgerätes und Erkennung potenzieller Täter nach.“

Stadt hofft auf Hinweise von Zeugen

Einstweilen hofft Koppe auf Zeugen, die Beobachtungen in der Oßmaritzerstraße gemacht haben. Hinweise zu der erneuten Sachbeschädigung nimmt die Polizei unter Telefon (03641) 810 oder die Kommunale Ordnung unter ordnung@jena.de entgegen.

Bei der Attacke am Sonnabend, 21. Oktober, hatte gegen 16 Uhr eine männliche Person mit einem Hammer die mobile Geschwindigkeitsmessanlage der Stadt Jena beschädigt, die Bereich der Wöllnitzer Straße in Jena aufgestellt war. Der Schaden betrug 2000 Euro. Der Mann ergriff nach der Tat die Flucht mit einem Elektro-Motorrad in unbekannte Richtung.

Passanten beschrieben der Polizei den Täter:

• männlich

• zirka 175 bis 180 Zentimeter groß

• schlank

• weißer Crosshelm mit bunten Aufklebern

• grüne Camouflagejacke

• dunkler Turnbeutel

• lange blaue Hose

• schwarze Knie-/ Schienbeinschoner

• helle Socken über der Hose

• braune Schuhe

Bei der Elektro-Enduro handelt es sich um ein bisher unbekanntes Fabrikat mit grüner Seitenverkleidung und grobstolligen Reifen. Die Enduro hatte keine sichtbaren Kennzeichen verbaut. Auch zu diesem Fall nimmt die Polizei weiter Hinweise entgegen.

Wann es gerade noch eine Bewährungsstrafe gibt

Baustellenübersicht für Jena: Hier müssen Autofahrer Geduld haben