Erneuter Einbruch in Pizzalieferdienst, Unfall, Brand und Schmierereien

Jena. Schon wieder ist ein Pizzalieferdienst zum Ziel von Kriminellen geworden. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena:

Am Sonntagvormittag teilte ein Mitarbeiter eines Pizzalieferdienstes in Jena einen Einbruch in der Filiale mit. Laut Polizei hatten Unbekannte zwischen Samstagabend bis Sonntagvormittag die Außentür des Geschäftes in der Karl-Marx-Allee aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Der Aufbewahrungsort der Kasse sei ebenfalls aufgebrochen und Wechselgeld in Höhe von circa 580 Euro entwendet worden. Bereits vor zwei Wochen waren unbekannte Täter auf ähnliche Art und Weise in das Geschäft eingebrochen und hatten die Tageseinnahmen gestohlen. Dass ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, kann nicht ausgeschlossen werden und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Auffahrunfall am Nachmittag

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Jena in der Schillerstraße. Angaben der Polizei zufolge fuhr dabei ein 21-Jähriger mit seinem VW auf einen vorrausfahrenden VW auf, als dieser verkehrsbedingt halten musste. In Folge des Unfalls wurde ein Kennzeichen eingedellt. Verletzt wurde niemand.

Brand in Einfamilienhaus

Wie der Polizei Sonntagabend mitgeteilt wurde, war in Jena eine Wohnung im Ricarda-Huch-Weg in Brand geraten und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandes habe sich niemand in der Wohnung befunden. Verletzt wurde niemand. Der Bewohner hatte demnach die Wohnung am Donnerstagmorgen verlassen und kehrte am Sonntagabend zurück, als er zunächst leichten Brandgeruch wahrnahm. Beim Betreten der Wohnung bemerkte er dann schwarzen, dichten Rauch und informierte unverzüglich die Feuerwehr. Die Brandursache könnte ein elektrischer Bilderrahmen gewesen sein, der über einen Netzstromstecker angeschlossen war. Dieser hatte sich während der Abwesenheit nach ersten Erkenntnissen überhitzt. Was jedoch tatsächlich den Brand verursachte, ist nunmehr Gegenstand der Ermittlungen.

Graffitis zum Digitalgipfel

Am Sonntagabend wurden im Bereich Fürstengraben ein Mann und eine Frau festgestellt, die mit Sprayflaschen und Schablonen Zeichen an Gebäuden der Stadt anbringen wollten. Laut Polizei machten auch die Farbanhaftungen an den Händen der Beiden sie verdächtig. Zudem wurden im Bereich des Ernst-Abbe-Platzes mehrere Graffitis mit Klimabezug entdeckt. Für weitere Maßnahmen wurden die beiden Verdächtigen zur Kriminalpolizei gebracht. Nach ersten Erkenntnissen stellten die Graffitis einen thematischen Bezug zum aktuell in Jena stattfindenden Digitalgipfel dar.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.