Ernst-Abbe-Bücherei Jena wegen Havarie vorerst geschlossen

Vorerst bleibt das Übergangsdomizil der Ernst-Abbe-Bücherei am Carl-Zeiss-Platz 10 geschlossen.

Jena. Bis zum 6. März bleibt die Bibliothek geschlossen – Versäumnisgebühren entstehen in dieser Zeit nicht

Aufgrund einer Havarie muss die Ernst-Abbe-Bücherei, am Carl-Zeiss-Platz 10, ab sofort bis voraussichtlich 6. März geschlossen bleiben. Auch alle geplanten Veranstaltungen finden in dieser Zeit nicht statt. Während der Schließzeit entstehen keine Säumnisgebühren. Die Stadtteilbibliothek in Lobeda hat weiterhin geöffnet.

Bei Fragen steht Ihnen das Team der Bibliothek telefonisch unter +49 3641 49-8160 zur Verfügung.

Weitere Informationen sowie ein vielseitiges Online-Angebot finden Sie zudem jederzeit unter www.stadtbibliothek-jena.de.