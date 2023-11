Ernst-Abbe-Hochschule Jena bleibt bei den Erstsemestern stabil

Jena. Feierliche Immatrikulation: Mit 900 neuen Studierenden wurde die Vorjahreszahl erreicht.

Mehr als 900 Erstsemester-Studierende hat Rektor Steffen Teichert am Mittwoch bei der feierlichen Immatrikulation der Ernst-Abbe-Hochschule im Volkshaus begrüßt. Damit hat die EAH Jena die Immatrikulationszahlen des Vorjahres erreicht. Insgesamt studieren derzeit fast 4.400 junge Menschen an der Hochschule, darunter 850 Personen aus dem Ausland. Auch Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) hieß die neuen Studierenden herzlich in der Stadt Jena willkommen.

Beste Leistungen gewürdigt

Während der Feier wurden wieder herausragende Leistungen gewürdigt. Daniel Welter freute sich über den mit 750 Euro dotierten Preis der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck für die beste Masterarbeit im Bereich Elektrotechnik.

Der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender an der EAH Jena ging in diesem Jahr an Suliman Kasem aus dem Masterstudiengang Medizintechnik. Suliman Kasem zeigt hervorragende fachliche Leistungen und ein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement innerhalb sowie außerhalb der Hochschule, das Vorbildcharakter für andere Studierende hat.

Mit Jahresstipendien geehrt

Annett Hänel, Vorstandsmitglied und Schatzmeisterin des Förderkreises der EAH Jena, überreichte drei Stipendien des Förderkreises für herausragende Studienleistungen. Veronica Lopez Marcos, Studentin der Physiotherapie, wurde als beste ausländische Studierende ausgezeichnet. Sie erhält ebenso wie Moritz Weise, Student der Elektrotechnik/Informationstechnik, und Georg Rasumov, Student der Medizintechnik, jeweils ein Jahresstipendium in Höhe von 1.200 Euro.

Der mit 2.500 Euro dotierte Forschungspreis wird einmal jährlich vom Förderkreis der EAH Jena vergeben. In diesem Jahr ging er an Iwan Schie. Er ist Professor für Biomedizinische Technik im Fachbereich Medizintechnik/Biotechnologie und wird mit dem Preis für seine herausragenden Leistungen und seine Verdienste um die Hochschule geehrt. Er verantwortet zahlreiche Forschungs- und Drittmittelprojekte der EAH Jena.

Liz Ribe und Klaus-Jörg Reichelt teilen sich den diesjährigen Lehrpreis in Höhe von 2.000 Euro, von denen die Sparkassenstiftung Jena-Saale-Holzland 1.500 Euro trägt und die EAH Jena 500 Euro übernimmt. Prof. Liz Ribe ist Professorin für Mathematik im Fachbereich Grundlagenwissenschaften. Klaus-Jörg Reichelt lehrte bis zum Ende des Sommersemesters 2023 im Fachbereich Maschinenbau.

Verdienstpreis fürs Ehrenamt

In diesem Jahr wurde zudem der Verdienstpreis für ehrenamtliche Tätigkeit von Studierenden der EAH Jena an Pascal Pastoor verliehen, der sich seit vielen Jahren in herausragender Weise für die Belange der Studierenden einsetzt, sei es im Rahmen seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender des Studierendenrates oder durch seine Mitarbeit in verschiedenen Hochschulgremien.

Die beeindruckenden Geschichten und Leistungen der Preisträgerinnen und Preisträger wurden für die Gäste im Saal zu einem Versprechen für die Zukunft. Denn die Auszeichnungen sollen nicht nur das bereits Erreichte würdigen, sondern auch junge Studierende ermutigen, sich ebenfalls an der Hochschule zu engagieren und wissenschaftliche Spitzenleistungen anzustreben.

Künstlerisch begleitet wurde die Festveranstaltung durch das Vokalensemble „Octavians“. Die beeindruckende Darbietung des Ensembles verlieh der gesamten Veranstaltung einen besonderen Glanz, erfüllte den Saal mit einer fröhlichen Atmosphäre.