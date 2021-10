Ernst-Abbe-Hochschule Jena feiert Gründungsjubiläum

Jena. Mit 272 Studenten ging die Fachhochschule Jena 1991 an den Start, heute hat sie über 4600 Studierende. Und viele Gründe zu feiern

Vor 30 Jahren wurde die „Fachhochschule Jena“ als eine der ersten Fachhochschulen in den neuen Bundesländern gegründet. Der Studienbetrieb startete damals mit 272 Studierenden. Heute ziehen an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 49 Studienangebote etwa 4600 junge Menschen aus ganz Deutschland und dem Ausland an die inzwischen größte Fachhochschule Thüringens. Dort sind die Ingenieurwissenschaften, Betriebswirtschaft, Sozialwesen und Gesundheit eng mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vernetzt, über 60 Forschungsprojekte werden aktuell gemeinsam bearbeitet.

Mit Festwochen vom 14. Oktober bis zum 10. November wird das Jubiläum gefeiert. Höhepunkte sind eine Vortragsreihe zur Nachhaltigkeit ab 14. Oktober, der Internationale Tag am 18. sowie am 20. Oktober die feierliche Immatrikulation für alle „Erstis“. Der Tag der Forschung am 27. Oktober steht unter dem Thema „Digitale Arbeitswelten“. Eine virtuelle Überraschungsveranstaltung gibt es für die Spender des Coronafonds, mit dessen Hilfe 2020 mehr als 100 bedürftige Studierende unterstützt wurden. Bei allen Veranstaltungen kann jedermann virtuell dabei sein. Virtuell öffnen bei „Open Labs“ am 26. Oktober ab 14 Uhr auch alle neun Fachbereiche Hörsäle und Labore.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

www.eah-jena.de/eahjena30