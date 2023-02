Ernst-Abbe-Kolloquium in Jena: Klima, Krieg und Wissenschaft

Jena. Renommierter Klima-Ökonom hält am Mittwoch, 8. Februar, im Zeiss-Planetarium öffentlichen Vortrag.

Dass die Menschheit die Welt und ihr Klima in einem bis dahin nie erreichten Maß beeinflusst und verwandelt hat, steht außer Frage. Doch wie kann der Katastrophe und der sich daraus ergebenden Veränderung der Welt begegnet werden – vor allem wenn durch Kriege wie in der Ukraine, der Energiekrise und der Inflation die Politik andere Schwerpunkte setzt, als dem Ansteigen der Temperatur prioritär entgegenzutreten?

Diesem Komplex wird Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung am im Zeiss-Planetarium nachgehen. Edenhofers öffentlicher Vortrag „Klima, Krieg und Wissenschaft: Praktische Dilemmata und theoretische Herausforderungen“ findet im Rahmen des Ernst-Abbe-Kolloquiums statt, das von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Ernst-Abbe-Stiftung ausgerichtet wird. Wie kann eine ambitionierte Klimapolitik gelingen? Und welche konkreten Maßnahmen können dazu beitragen, dem Klimawandel effektiv zu begegnen? Diese Fragen wird Edenhofer in seinem Vortrag aufgreifen. Der Wissenschaftler gilt als einer der weltweit führenden Experten für die Ökonomie des Klimawandels und als jemand, der gerne mit belastbaren Informationen arbeitet, um der Gesellschaft deutlich zu machen, dass und wie der Klimawandel wenn nicht vermieden, dann zumindest gebremst werden kann.

Berater von EU, Bund, Wirtschaft und Papst

Ottmar Edenhofer (61) ist Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung sowie Direktor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change und Professor für die Ökonomie und Politik des Klimawandels an der TU Berlin. Er berät die EU und die Bundesregierung ebenso wie Volkswagen, die Gewerkschaft IG Metall und Papst Franziskus. Als Wissenschaftler gehört Edenhofer zu den zehn einflussreichsten Ökonomen Deutschlands. Seine Forschungsarbeiten beschäftigen sich mit dem Einfluss induzierten technologischen Wandels auf Vermeidungskosten und -strategien sowie der Entwicklung von Instrumenten im Kontext von Klima- und Energiepolitik.

Mittwoch, 8. Februar, 17 Uhr, Zeiss-Planetarium