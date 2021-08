Erste Auftritte in Jena seit anderthalb Jahren

Jena. Weitere Openair-Konzerte mit dem Jenaer Psycho-Chor

Zwei weitere kleine Openair-Konzerte geben jeweils 16 Sängerinnen und Sänger des Psycho-Chors am Samstag, 7. August, im Innenhof des Universitätshauptgebäudes. Die Konzerte finden im Rahmen des Bundesförderprogramms „Kultursommer 2021“ statt, der den ganzen Sommer über verschiedene Kulturakteure in Jena aktiv werden lässt.

Die Tickets dafür gibt es auf www.psycho-chor.de oder in der Touristinformation Jena zu erwerben. Beim Kauf gibt es eine Besonderheit: Es gibt die Tickets in verschiedenen Preisstufen. Besucherinnen und Besucher können selbst entscheiden, was sie zahlen möchten. So können diejenigen, die den Chor zusätzlich unterstützen möchten, einen größeren Betrag zahlen und eine kleine zusätzliche Unterstützung für die ausgefallenen Konzerte liefern.

Aufgrund der Infektionsschutzregeln wird es keine Abendkasse geben, die Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich und in der Zahl begrenzt. Für den Chor sind es sind es die ersten Konzerte mit Publikum seit eineinhalb Jahren.

Samstag, 7. August, 15 und 17 Uhr, Innenhof Unihauptgebäude