Erste Drillingsgeburt des Jahres am Jenaer Klinikum

Das Uniklinikum Jena kann die erste Drillingsgeburt des Jahres 2020 vermelden. Am Donnerstagmorgen erblickte zuerst Johann, dann Anton und dann Otto das Licht der Welt. Die drei Jungen und Mutter Annika Rauh (32) sind wohlauf. Vater André Rauh (36) war im Kreißsaal mit dabei. „Er war für mich der Fels in der Brandung. Er hat sich unglaublich gefreut, als er jeweils den ersten Schrei unserer drei Jungen hörte“, sagte Annika Rauh am Telefon.

Ende September 2019 war klar, dass es nicht nur Zwillinge werden, sondern Drillinge. „Im ersten Moment waren wir glücklich, dann waren wir aber auch geschockt. Es hat im Kopf plötzlich angefangen zu arbeiten. Wir waren bis dahin auf zwei Kinder eingestellt. Und jetzt waren es drei“, sagte Annika Rauh.

Je näher der Tag der Entbindung rückte, desto ruhiger wurden beide Eltern. „In unserem Freundes- und Bekanntenkreis gab es noch nie Drillinge. Wir werden die ersten sein. Wir haben uns aber von Tag zu Tag mehr mit dem Gedanken befasst“, sagte die 32-Jährige.

Dass die drei Jungen Johann, Anton und Otto heißen, war eine bewusste Entscheidung gewesen. „Wir wollten Namen, die gut klingen. Modenamen kamen für uns von Anfang an nicht in Frage“, sagte sie. Und alle drei Buben haben noch einen Zweitnamen bekommen. Otto hat den Zweitnamen André bekommen, Anton heißt Anton Frank und bei Johann steht in der Geburtsurkunde Johann Helge. „Die drei Zweitnamen haben alle eine familiäre Bedeutung“, verriet die Mutter.

Die Rauhs wohnen in Gefell im Saale-Orla-Kreis. Annika Rauh ist Geschäftsstellenleiterin in der Sparkasse im 16 Kilometer entfernten Hof, ihr Mann André arbeitet als Industriemeister im 26 Kilometer entfernten Plauen.

Die Entscheidung, die drei Söhne im Klinikum in Jena zur Welt zu bringen, hat Annika Rauh nicht bereut. „Das war ein tolles Miteinander auf der Station. Ich habe mich von der ersten Minute sehr gut aufgehoben gefühlt. Doktor Schleußner und sein Team machen eine fantastische Arbeit“, sagte die dreifache Mutter.

Das eingeschränkte Besuchsverbot wegen Corona konnte die 32-Jährige nachvollziehen. „Das ist nun mal so. Es geht ja um die Gesundheit aller. Da ist die Maßnahme wichtig gewesen. Mein Mann war bei der Geburt dabei. Heute durfte er noch einmal auf die Station für ein gemeinsames Foto. Bis wir nach Hause dürfen, da wird noch eine Woche vergehen. Dann sind wir aber alle wieder zusammen“, sagte Annika Rauh.

Die Zahl der Geburten im Jenaer Klinikum ist seit gestern für das Jahr 2020 auf 420 gestiegen. Zum gleichen Zeitpunkt 2019 waren es 345.